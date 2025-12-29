Guinea vota tras golpe de Estado de 2021

Conakry, Guinea.- Los guineanos votaban el domingo para elegir un nuevo presidente en los primeros comicios del país desde el golpe de Estado de 2021, en medio de vaticinios de una victoria del líder de la junta militar, el general Mamadi Doumbouya, debido a que la oposición está debilitada.

Las elecciones son la culminación de un proceso de transición que comenzó hace cuatro años, luego de que Doumbouya derrocara al presidente Alpha Condé. El líder de la junta ha procedido a reprimir a los principales opositores y a la disidencia, dicen los críticos, ante lo cual no hay una oposición significativa entre los otros ocho candidatos en la contienda.

A pesar de los ricos recursos minerales de Guinea —incluido ser el mayor exportador mundial de bauxita, utilizada para fabricar aluminio—, más de la mitad de sus 15 millones de habitantes experimentan niveles récord de pobreza e inseguridad alimentaria.

"Estos comicios abrirán una nueva página en la historia de Guinea y marcarán el regreso del país a la liga de naciones", dijo el analista político guineano Aboubacar Sidiki Diakité.

"Doumbouya es, sin duda, el favorito en estas elecciones presidenciales, ya que los principales partidos políticos de oposición han sido marginados y la Dirección General de Elecciones —el organismo que supervisa las elecciones presidenciales— está bajo supervisión del gobierno".