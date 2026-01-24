Ha liberado Venezuela a 626 prisioneros

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que han continuado las liberaciones de presos venezolanos y extranjeros detenidos bajo el mandato del depuesto presidente Nicolás Maduro, y anunció que pedirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la verificación de las listas de excarcelados para poner fin a las discrepancias existentes en las cifras.

"Al día de hoy (viernes) ya han sido excarcelados 626 personas", aseguró Rodríguez durante la instalación del llamado Programa para la Convivencia y la Paz. El gobierno dice que se trata de una iniciativa que busca consolidar la estabilidad del país sudamericano tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero.

Rodríguez indicó que "hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira".

En ese sentido, la mandataria encargada comentó que el lunes tendrá "una llamada telefónica con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados".

Después de la operación militar estadounidense, el gobierno de Rodríguez ofreció la liberación de "un número importante" de encarcelados como una señal, dijo, para consolidar la paz. Sin embargo, el proceso enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.

Según la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los presos en Venezuela, hasta el martes 151 personas habían sido excarceladas y que 777 permanecen detenidas por razones políticas.

Las autoridades niegan que existan "presos políticos" y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Las autoridades no han dado a conocer el nombre ni el número de presos que tienen pensado liberar, lo que ha dejado a grupos defensores de los derechos humanos en busca de pistas e información, provocando una angustiosa espera de sus familiares, muchos de ellos a las puertas de las cárceles.

Los comentarios de Rodríguez además se producen más de siete meses después que la Asamblea Nacional, con abrumadora mayoría oficialista, permitió declarar persona non grata a Türk ya todos los funcionarios que lo acompañan, al considerar que no defenderán los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y en su momento en El Salvador .