Hacienda de EEUU no auditó los impuestos de Trump en sus dos primeros años como presidente

Washington, EEUU (EFE).- El Departamento de Hacienda de EE.UU. (IRS, en inglés) no auditó los impuestos del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) durante los dos primeros años de su mandato aunque estaba obligado a hacerlo, según el informe sobre los tributos del expresidente hecho público por la Cámara de Representantes.



El Comité de Medios y Arbitrios de dicha Cámara acordó el martes hacer público su informe sobre los impuestos de Trump y las declaraciones del expresidente durante seis años, desde 2015 hasta el año de su salida de la Casa Blanca.

Según este informe publicado en los medios estadounidenses, el IRS no auditó los impuestos de Trump en sus dos primeros años de mandato, 2017 y 2018, y no empezó a hacerlo hasta que en abril de 2019 el citado comité pidió por carta al presidente su información fiscal.

En cuanto a los impuestos que pagó Trump durante su Presidencia, el diario The New York Times señala que entregó 1.1 millones de dólares en tributos durante su presidencia aunque no abonó ni un dólar en 2020, su último año en la Casa Blanca.

El comité tiene previstas hacer públicas las declaraciones de hacienda del expresidente durante los años revisados por este órgano.

La decisión de publicar el informe y las declaraciones se tomó el martes por la tarde en una reunión a puerta cerrada.

El órgano, controlado por los demócratas, decidió finalmente, por 24 votos a favor frente a 16 en contra, hacer los informes públicos junto a "materiales adicionales" entre los que se encontrarían las declaraciones de impuestos del expresidente.

Trump había solicitado al Tribunal Supremo que sus declaraciones de impuestos se mantuvieran en secreto y no se entregaran a esa comisión, pero la máxima instancia judicial estadounidense rechazó el pasado 22 de noviembre su petición y el Departamento del Tesoro se las acabó entregando.

El Comité de Medios y Arbitrios había señalado en noviembre que si el Supremo no se hubiera pronunciado a su favor habría sido perjudicial para el Congreso al impedirle proseguir cualquier pesquisa cada vez que surjan denuncias de que está políticamente motivado.

La batalla por esas declaraciones se remonta a 2019, cuando el Comité de Medios y Arbitrios emitió una citación legal para acceder a esa información en el marco de su investigación sobre posibles infracciones fiscales por parte de Trump.

Basó la petición en una ley de 1924 que permite a los líderes de ciertos comités del Congreso, incluido el de Medios y Arbitrios, pedir al secretario del Tesoro y a la Secretaría de Hacienda la publicación de las declaraciones de impuestos de cualquier contribuyente.

Trump fue el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y de rendición de cuentas ante el pueblo.

"¡No puedes sacar mucho de unas declaraciones de impuestos, pero es ilegal publicarlas si no son tuyas!", dijo Trump este lunes en su red Truth Social.

El exmandatario republicano había alegado en el pasado que sus declaraciones estaban sujetas a una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (Hacienda), aunque numerosos expertos legales aseguraron que ninguna norma le impedía divulgarlas de haber querido.