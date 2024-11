Cambio de Primer Ministro en Haití y Desafíos Democráticos

Haití cambia de primer ministro en medio de más turbulencias en su transición

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Un consejo transitorio creado para restablecer el orden democrático en Haití firmó el domingo un decreto que destituye a Gary Conille como primer ministro interino y nombra en su lugar a Alix Didier Fils-Aimé, un empresario que anteriormente había sido considerado para el cargo.

El decreto, programado a publicarse el lunes, fue proporcionado a The Associated Press por una fuente gubernamental. La decisión sacude un proceso de transición democrática ya de por sí problemático para Haití, que no ha celebrado elecciones democráticas en años, en gran parte debido a los altos niveles de la violencia a manos de pandillas que asolan a la nación caribeña.

Fils-Aimé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y quien en 2015 se postuló sin éxito para el Senado, estudió en la Universidad de Boston y había sido considerado previamente para el puesto como candidato antes de que Conille tomara las riendas del gobierno.

Conille, un funcionario de larga trayectoria que ha trabajado con Naciones Unidas, ocupó el cargo de primer ministro durante apenas seis meses.

La AP no pudo ponerse en contacto el domingo con Conille o alguno de sus portavoces.

El consejo de transición presidencial se estableció en abril y se le otorgó la responsabilidad de elegir al próximo primer ministro y al gabinete de Haití con la esperanza de ayudar a calmar la agitación en el país. Pero el organismo ha estado plagado de disputas internas, y ha estado en desacuerdo con Conille durante mucho tiempo. Organismos como la Organización de Estados Americanos fracasaron la semana pasada en su intento por mediar los desacuerdos y rescatar la frágil transición, según informes del periódico The Miami Herald.

El proceso sufrió otro golpe en octubre, cuando tres miembros del consejo enfrentaron acusaciones de corrupción por parte de investigadores anticorrupción, quienes alegaron que exigieron 750.000 dólares en sobornos al director de un banco gubernamental para asegurar su puesto.

El informe fue un retroceso significativo para el consejo, integrado por nueve personas, y se prevé que socave aún más la confianza de la población en el organismo.

Los miembros acusados de soborno, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles, fueron algunos de los que firmaron el decreto. Sólo uno de los integrantes, Edgard Leblanc Fils, no firmó la orden.

La acción del consejo transitorio fue criticada por algunos en Haití, como el exministro de Justicia Bernard Gousse, quien declaró a la prensa local que el despido de Conille era "ilegal" porque el organismo estaba excediendo sus facultades y por las acusaciones de corrupción en su contra.