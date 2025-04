Anuncio de medidas contra violencia de pandillas en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — El líder del consejo presidencial de transición de Haití anunció el jueves que ya están en marcha varias medidas para frenar el aumento en la violencia de las pandillas y reconoció que el país se ha "convertido en un infierno para todos".

Fritz Alphonse Jean habló un día después de que se produjeran disparos en Puerto Príncipe, la capital, mientras miles de manifestantes que exigían el fin de la violencia de las pandillas se enfrentaban con la policía frente a las oficinas del consejo y del primer ministro.

Fue la protesta más grande realizada desde que el consejo se instaló hace un año.

"Pueblo haitiano, ustedes han hablado, y los hemos escuchado", afirmó Jean. "Entendemos su aflicción. Conocemos su dolor y su sufrimiento".

Se ha reportado la muerte de más de 4.200 personas en todo Haití desde julio hasta febrero, y otras 1,356 han resultado heridas, según la ONU.

La reciente violencia de las pandillas también dejó a más de 60.000 personas sin hogar en un solo mes, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

"Este discurso nacional llega en un momento decisivo para el gobierno de transición", afirmó Diego Da Rin, analista del International Crisis Group. "Manifestantes de varias partes de la capital marcharon deliberadamente hacia edificios gubernamentales clave para expresar su frustración".

Señaló que el discurso de Jean marcó el primer aniversario del acuerdo político en el que se estableció la nueva estructura y los objetivos del gobierno de transición. Desde entonces, la cohesión entre los partidos políticos que participaron en la creación de ese gobierno "se ha desmoronado en gran medida", comentó Da Rin.

"Los grupos que originalmente apoyaron a este gobierno ahora piden un cambio de liderazgo", señaló.

El consejo no ha abordado esas preocupaciones, que también han sido expresadas por la comunidad internacional.

En su discurso público, Jean enumeró una lista de vecindarios que las pandillas han atacado recientemente.

"Ustedes perdieron sus hogares, perdieron sus negocios, perdieron sus trabajos, los violaron, violaron a sus hijos. Las pandillas criminales mataron a mucha gente", dijo. "La lucha contra la oscuridad no es insignificante. Pero nosotros mismos no somos insignificantes... Esto no es nada comparado con la batalla que libramos para salir de la esclavitud".

Jean hizo referencia a cómo Haití se convirtió en la primera república negra libre del mundo en un intento por obtener el apoyo de los haitianos, pidiéndoles que ayuden a las autoridades y eviten los esfuerzos de las pandillas por reclutar personas, especialmente niños.

"No dejen que la gente se aproveche de su angustia y los arrastre en malas direcciones", expresó.

Jean dijo que el consejo tomaría "medidas importantes" para ayudar a sofocar la persistente violencia, entre ellas, la asignación de un presupuesto especial y la incorporación de agentes de un grupo ambiental estatal armado conocido como BSAP.

"El consejo pide al primer ministro y a la policía que tomen estas medidas sin demora", manifestó Jean. "Les decimos a todos los miembros de este gobierno que estamos en guerra".

Jean no proporcionó más detalles, como cuánto dinero se destinaría al presupuesto y cuántos agentes de BSAP se unirían a la lucha contra las pandillas.

Jean también dijo que el consejo electoral trabaja para que Haití pueda tener un nuevo gobierno una vez que termine el mandato del consejo presidencial de transición, el 7 de febrero del próximo año. Agregó que las autoridades toman medidas para que la diáspora pueda votar en las que serían las primeras elecciones generales celebradas en casi una década.

Haití no ha tenido un presidente desde que el exmandatario Jovenel Moïse fue asesinado en julio de 2021. Las pandillas se han vuelto cada vez más poderosas tras el asesinato.

El año pasado, una misión respaldada por la ONU y liderada por la policía de Kenia llegó a Haití para ayudar a las autoridades locales a sofocar la violencia de las pandillas, pero tiene una grave escasez de personal y fondos, y cuenta solo con alrededor del 40% del personal de 2.500 elementos originalmente previsto.

Da Rin señaló que, a lo largo de su discurso, Jean enfatizó la dimensión transnacional de la crisis de seguridad de Haití y subrayó que el problema de las pandillas forma parte de un problema más amplio relacionado con el lavado de dinero y el tráfico de armas y drogas que se extiende en varios países.

"Al enmarcar el problema de las pandillas de Haití como un asunto de crimen transnacional que va más allá de las fronteras de Haití, el presidente parece estar buscando reunir el apoyo internacional para una mayor asistencia de seguridad que se ajuste a las crecientes amenazas ", dijo.