Hallan agujas dentro de chocolates que regalaron a niños en Halloween

En Estados Unidos, durante este fin de semana de Halloween, las autoridades encontraron agujas en los dulces que las personas les dieron a los niños.

La División de Policía de Fostoria, Ohio, instó a los padres a revisar las golosinas de sus hijos, después de que un niño no identificado informó haber encontrado una aguja dentro de una barra de chocolate que recibieron.

Tras el informe, la división recibió una segunda llamada sobre otra aguja, esta vez en una bolsa, dijo el jefe de policía Keith Loreno a medios locales.

"Nos tomamos esto en serio y nos horroriza que alguien esté tan loco como para querer lastimar a los niños de nuestra comunidad", indicó el jefe de policía en un comunicado en Facebook.

En la red social, la policía escribió: "¿Por qué alguien haría esto? (...) que alguien haga esto en nuestra comunidad es realmente perturbador".

De acuerdo con noticieros estadounidenses, un hospital local se ofreció a proporcionar radiografías de cualquier dulce distribuido, utilizando una máquina de rayos X portátil, indicó la policía.

Aunque hechos como este dan miedo, el profesor de la Universidad de Delaware Joel Best, quien ha estado rastreando dulces de Halloween manipulados desde 1958, le dijo medios de comunicación norteamericanos que no es común.