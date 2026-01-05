Hallan otro cuerpo tras naufragio en Indonesia

Yakarta, Indonesia.- Rescatistas indonesios recuperaron un segundo cuerpo el domingo en la búsqueda en curso de un entrenador español de fútbol y dos de sus hijos que desaparecieron luego que un bote turístico se hundiera durante sus vacaciones de Navidad.

El equipo de rescate recuperó el cuerpo flotando cerca de la isla Padar, a unos dos kilómetros del lugar del hundimiento.

Las autoridades aún no han identificado el cadáver recién recuperado, pero se cree que pertenece a un miembro de la familia que estaba de vacaciones en el área del Parque Nacional de Komodo en Indonesia. Rahman indicó que el cuerpo fue transportado a un hospital en Labuan Bajo, una localidad que es puerta de entrada al parque en el este de Indonesia, para su identificación.

Las vacaciones familiares en el área del parque se tornaron trágicas para Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, de 44 años, cuando el bote que también transportaba a su esposa, sus cuatro hijos, cuatro tripulantes y un guía local, se hundió el viernes por la noche tras sufrir una falla en el motor durante un viaje dentro del parque, el cual atrae a millas de visitantes internacionales para bucear, hacer senderismo y ver la vida silvestre.

La esposa de Martín y uno de sus hijos, junto con los cuatro tripulantes y el guía, fueron rescatados en las horas posteriores al incidente.