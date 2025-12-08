Hallazgo de Sobrevivientes en Naufragio de Migrantes en Creta

ATENAS (AP) — Dos hombres encontrados con vida entre 17 cadáveres en un barco de migrantes parcialmente hundido al sur de la isla de Creta durante el fin de semana dijeron a las autoridades griegas que la embarcación transportaba a 34 personas, y que 15 habían caído por la borda y estaban desaparecidas, informó el lunes la guardia costera de Grecia.

Una operación de búsqueda y rescate estaba en marcha, anunció la guardia costera, pero los fuertes vientos y el mar agitado han estado dificultando los esfuerzos.

La agencia informó que el sábado un buque mercante turco que pasaba por la zona se encontró con el barco de migrantes medio hundido a 36 millas náuticas (41 millas, 66 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Ierapetra en el sur de Creta. Diecisiete de los pasajeros a bordo, todos hombres, ya estaban muertos, y solo había dos sobrevivientes, declaró la guardia revisando su conteo inicial de 18 cuerpos.

Los sobrevivientes, ambos de Egipto, fueron trasladados a un hospital en Creta, y los cuerpos fueron llevados a una morgue en la isla para autopsias, informó la guardia costera.

Los sobrevivientes dijeron posteriormente a las autoridades que había un total de 34 personas de Egipto, Sudán del Sur y Sudán a bordo de la embarcación, que había zarpado de Tobruk en Libia la noche del uno de diciembre. El motor se dañó al día siguiente y el bote quedó a la deriva. Quince de los que estaban a bordo cayeron al agua y desaparecieron, indicaron las autoridades.

Por separado, la guardia costera informó que el cuerpo de un niño fue encontrado junto con 37 sobrevivientes de Siria y Afganistán que habían sido transportados a la isla de Samos en el este del Egeo a bordo de una lancha rápida de contrabando de migrantes el lunes. La lancha fue encontrada más tarde encallada en una cala cercana, mientras que el contrabandista evadió la captura, señaló la agencia.

Grecia es un punto de entrada frecuente para personas que huyen de conflictos y pobreza en el Oriente Medio, África y Asia y que buscan entrar a la Unión Europea. Los accidentes fatales son comunes.

El corto pero peligroso viaje desde la costa de Turquía hasta las islas griegas cercanas en botes inflables o pequeñas embarcaciones, a menudo en malas condiciones, solía ser la ruta principal hasta que el aumento de patrullas y devoluciones redujeron los intentos de cruce. En los últimos meses, las llegadas desde Libia a Creta han aumentado.

En cambio, muchos migrantes están emprendiendo el cruce mucho más largo a través del Mediterráneo desde el norte de África, particularmente desde Libia, utilizando barcos de madera rudimentarios, grandes balsas inflables o viejos barcos de pesca en mal estado.