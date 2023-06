Hasta Fox News le dice a Trump: "Perdiste en 2020"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- El expresidente estadounidense Donald Trump, quien enfrenta docenas de cargos por mal manejo de documentos del gobierno clasificados, concedió una entrevista a la cadena conservadora Fox News, pero, en un giro inesperado Bret Baier adoptó un tono punzante e incluso, cuando Trump alegó que ganó las pasadas elecciones presidenciales pero le hicieron fraude, le dijo: "Perdiste en 2020".

La entrevista se centró en el tema de los documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca al dejar la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2021. Por este asunto, fue inculpado de 37 cargos tras haberse llevado consigo montañas de documentos al abandonar la Casa Blanca e intentar evitar que los investigadores los recuperaran.

En la entrevista, emitida esta noche de lunes, Trump alegó que dejó la Casa Blanca rápidamente en 2021 y que sus pertenencias personales se mezclaron con documentos gubernamentales.

"En mi caso, me llevé todo prácticamente con las prisas, pero (hubo) gente que empacó y nos fuimos. Y tenía ropa allí, tenía toda clase de artículos personales allí, muchas, muchas cosas (...) Tenía todo el derecho a tener esas cajas", dijo.

Cuando Baier le preguntó por qué no entregó los documentos cuando los funcionarios se lo solicitaron, Trump dijo: "Porque tenía cajas, quiero registrar las cajas sacar mis cosas personales". Añadió: "Estaba muy ocupado, como pudiste darte cuenta".

En su inculpación, el Departamento de Justicia mostró pruebas en audio de una reunión que Trump tuvo en julio de 2021, cuando ya no era presidente, con un autor, un editor y dos miembros de su personal -ninguno con autorización de seguridad-, en la que el expresidente les habría mostrado un documento "secreto" y "altamente confidencial".

"Esta información secreta... como presidente pude haberla desclasificado", dijo Trump, según el documento de la inculpación. "Ahora no puedo, tú sabes, pero esto es todavía un secreto".

Cuando Baier presionó sobre este tema en particular, Trump señaló que lo que les mostró a otros "no fue un documento. Tenía copias de artículos periodísticos, de revistas".

"Eso era una enorme cantidad de papeles y otras cosas que hablaban de Irán y otros asuntos. Y pudieron haber sido retenidos o no, pero eso no era un documento".

En un momento determinado, Trump comenzó a hablar de las elecciones de 2020, e insistió en que "gané, por mucho", pero hubo fraude generalizado. A pesar de que Baier le reviró diciendo que los resultados indicaban otra cosa, el exmandatario no le permitía hablar y aseguraba que hubo boletas electorales falsas, robos... Finalmente, Baier alzó la voz y dijo: "Usted perdió las elecciones de 2020".

No fue el único tema en el que Baier fue incisivo. Cuando habló de la promesa de campaña de Trump de "rodearse de los mejores", lo cuestionó sobre sobre los muchos republicanos que le sirvieron y que ahora lo desafían en su camino a la Casa Blanca o lo critican descarnadamente, y no tuvo reparos en hacer una larga lista: Mike Pence, quien fuera su vicepresidente; Nikki Haley, quien fuera embajadora en la ONU; Mike Pompeo, su exsecretario de Estado; William Barr, su exfiscal general; John R. Bolton, quien fuera su asesor de seguridad nacional; Mark Esper, su exsecretario de Defensa, por nombrar algunos.

Pence y Haley hoy compiten contra Trump por la candidatura republicana a las presidenciales de 2024. "¿Por qué los contrató en primer lugar", inquirió Baier. "Contraté a gente que era fantástica", respondió el magnate, sin poder explicar por qué entonces ellos le dan la espalda y lo califican como "no apto para gobernar".

"Por cada uno de los que mencionaste, conozco a 10 que nos aman", acotó.

La entrevista marca un distanciamiento notorio entre la cadena que defendió a Trump a capa y espada a pesar de sus alegaciones sin fundamentos de fraude, y es una muestra de cómo cada vez más antiguos aliados dejan claro que no consideran buena idea que el republicano sea de nuevo candidato a la presidencia.

Algunos incluso notaron la diferencia entre esta entrevista y la que hiciera Kaitlan Collins en un townhall el pasado 11 de mayo, en la que ella no logró evitar que él soltara sus ya conocidas declaraciones de fraude y muchas más, que llevaron a expertos a tachar la entrevista de "total desastre".