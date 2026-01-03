logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Mundo

Hija de Kim visita el mausoleo familiar

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Hija de Kim visita el mausoleo familiar

Seúl, Corea del Sur.- La hija adolescente del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, realizó su primera visita conocida al mausoleo sagrado de la familia, un paso que, según los expertos, refuerza su estatus como posible heredera.

La visita, que tuvo lugar el jueves, el día de Año Nuevo, desató incluso especulaciones de que la joven, que supuestamente se llama Kim Ju Ae y tendría unos 13 años, podría ser nombrada funcionaria de alto nivel en el próximo congreso del gobernante Partido de los Trabajadores.

En las imágenes difundidas el viernes por la prensa estatal norcoreana se puede ver a Kim Ju Ae en primera fila junto a sus padres y haciendo una profunda reverencia en el Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang, donde se exhiben los cuerpos embalsamados de su difunto abuelo y bisabuelo.

El palacio es "un lugar que simboliza la legitimidad del régimen norcoreano" y su visita antes del congreso del Partido de los Trabajadores es un movimiento políticamente orquestado, afirmó Cheong Seong-Chang, subdirector del Instituto Sejong, una entidad privada surcoreana. Kim Jong Un es la tercera generación de su familia que gobierna la nación hermética desde su fundación en 1948. 

