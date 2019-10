Hijo de Joe Biden renunciará a junta de directores de banco chino

NUEVA YORK (AP) — Acosado por críticas del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos, Hunter Biden dijo que renunciará a la junta de directores de un banco de inversiones en capital privado, respaldado por China, a fines de mes como parte de su promesa de no trabajar para empresas de dueños extranjeros si su padre gana la presidencia.



Biden, de 49 años, hijo del precandidato presidencial demócrata Joe Biden, reveló su plan el domingo en un mensaje en internet escrito por su abogado George Mesires, quien esbozó una defensa del trabajo del hijo del exvicepresidente en Ucrania y China, que ha surgido como una de las principales líneas de ataque en contra de Biden padre pese a que no hay pruebas de irregularidades.

"Hunter se compromete a lo siguiente: Bajo un gobierno Biden, Hunter acatará diligentemente todas y cada una de las regulaciones o estándares que un presidente Biden podría emitir para abordar posibles conflictos de interés, o la apariencia de tales conflictos, incluyendo cualquier restricción relacionada a intereses comerciales en el extranjero. Cualquiera sea el caso, Hunter aceptará no ser miembro de juntas de, o trabajar a nombre de, compañías de dueños extranjeros", escribió Mesires.

Y prosiguió: "Él seguirá manteniendo a su padre personalmente alejado de sus asuntos comerciales, y estará disponibles personalmente cuantas veces sea necesario y apropiado para la Oficina Legal de la Casa Blanca para buscar información sobre las regulaciones o estándares del gobierno de Biden relacionadas al proceso de toma de decisión de su negocio".

Joe Biden, hablando con reporteros tras un foro sindical en un suburbio de Des Moines, Iowa, dijo que su hijo no habló sobre su decisión con él antes de publicar el comunicado.

"Nadie ha sostenido que mi hijo ha hecho algo malo", agregó el precandidato, "excepto un presidente mentiroso".

Y Biden padre prometió que prohibiría que sus familiares ocuparan cargos en la Casa Blanca y dijo que ellos "no participarán en reuniones como si fueran miembros del gabinete". Eso fue un golpe bajo a Trump, quien ha nombrado a su hija Ivanka y al esposo de ésta, Jared Kushner, como asesores. Biden no dijo si su promesa significa que su esposa, Jill Biden, no aceptaría la oficina tradicionalmente asignada para las primeras damas, de ser electo.