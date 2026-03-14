Hizbulá se dice listo para un avance israelí

Beirut, Líbano.- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este viernes que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

"Cuando amenaza con una incursión terrestre, le decimos que eso no es una amenaza, sino una de las muestras del fracaso en el que caerá", sentenció el secretario general del movimiento político y armado en un discurso televisado, el segundo desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo.

"Cada vez que hay un avance o una incursión, los combatientes de la resistencia, con su acción sobre el terreno, logran obtener ganancias y algunos resultados al enfrentarse a este enemigo de cerca. Por eso afirmamos que el enemigo ahora no tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos", agregó.

Por otra parte, un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

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El ataque, cuyo origen no se menciona, se dirigió contra Burj Qalawiya, en el sur, y alcanzó el centro de salud de atención primaria de la localidad, según información de la ANN.