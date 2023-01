Hombre lanza agua a una mujer en situación de calle y se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- El video de un hombre que con una manguera lanza agua a una mujer en situación de calle se ha vuelto viral en redes sociales.

En la grabación el hombre le grita a la mujer: "¡Muévete! ¡Muévete! ¿Te vas a mover?", mientras la rocía con agua porque estaba sentada en la acera. El incidente tuvo lugar el lunes 9 de enero, justo delante del Barbarossa Lounge, en San Francisco, California, lo que hizo pensar a la gente en las redes sociales que era uno de los propietarios o empleados quien rociaba a la indigente.

Sin embargo, el Barbarossa Lounge emitió inmediatamente un comunicado desmintiendo estas afirmaciones. "Barbarossa Lounge ha tenido conocimiento de un video que ha empezado a circular por las redes sociales, que fue filmado fuera de nuestro pequeño negocio.

"Barbarossa no está asociado en modo alguno con las acciones inhumanas que se describen en el video. Tras la investigación, parece que se trata de las acciones del propietario de un negocio vecino. Estamos muy decepcionados por el comportamiento de este individuo y de ninguna manera apoyamos tales acciones. Se nos ha informado de que se está llevando a cabo una investigación formal y mediática. Barbarossa se esfuerza por apoyar a nuestra comunidad local y tratar a todos los transeúntes y clientes con el mismo respeto y dignidad", señaló.

El negocio en cuestión es la Foster Gwin Gallery, propiedad de Collier Gwin. De inmediato, los usuarios de las redes sociales señalaron que sería el propio dueño el que atacó a la mujer. Uno de los usuarios dijo que intentó contactar al lugar, pero que al parecer ya fue cerrado de forma definitiva.

El diario San Francisco Chronicle logró hablar con Gwin, quien admitió haber lanzado agua a la mujer y dijo no estar arrepentido. "Le dije: tienes que moverte, no puedo limpiar la calle, muévete hacia abajo", dijo Gwin, describiendo el encuentro. "Empieza a gritar cosas espantosas, a escupir, a gritarme... en ese momento estaba tan fuera de control... La rocié con la manguera y le dije muévete, muévete. Te ayudaré".

Gwin describió a la mujer como "psicótica" y aseguró que él se había portado como "un campeón" al tratar de ayudarla dejándola dormir en su entrada durante varios días, llamando a los servicios sociales y comunicándose con los oficiales de policía en un intento por obtener ayuda para ella. La situación no mejoró, indicó.

La mujer se negó a abandonar el área y, según la narración de Gwin, es agresiva. "Sabes, rociarla no es la solución, pero rociarla fue algo que la despertó y la calmó", dijo. "Entonces... ¿lo siento? Solo lamento que... mi manera de ayudarla incontablemente no haya logrado nada", dijo al Chronicle.

El medio detalló que el video fue tomado el lunes por Edson García, el jefe de cocina de Brioche SF, una panadería cercana a la galería. García le dijo a The Chronicle que estaba haciendo una entrega cuando vio el incidente de la manguera e inmediatamente comenzó a grabarlo en video.

Expertos legales dijeron que Gwin podría ser acusado de agresión según la ley de California, donde es ilegal escupir o arrojar una bebida a alguien, por ejemplo. Frente a la reacción que desató lo que hizo, Gwin se justificó. "Ella no se quiso mover cuando se lo pidió la policía, los paramédicos, los servicios sociales, que necesitaba moverse de ahí".