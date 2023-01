Hombre muere tras ser empujado a las vías del Metro en Nueva York

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Un hombre empujó a otro en el Metro, cayó a las vías y murió al pegarse en la cabeza, en Nueva York. La víctima, de 34 años, y el sospechoso comenzaron a discutir en un tren hacia el sur y continuaron su enemistad cuando desembarcaron en la parada W. 96th St. y Broadway.

Cuando la pelea se calentó, Andre Boyce, de 28 años, arrojó al otro hombre a las vías del tren número 1, dijo la policía. La víctima se golpeó la cabeza al caer, reportó el New York Daily News.

Los oficiales de policía presenciaron el incidente e inmediatamente agarraron a Boyce. Los médicos llevaron a la víctima al Hospital Mount Sinai Morningside, pero no pudieron salvarlo. La identidad de la víctima no ha sido revelada.

Los cargos estaban pendientes contra Boyce, quien tiene antecedentes de problemas de salud mental, dijeron las fuentes. Boyce fue liberado de prisión en marzo del año pasado después de cumplir casi siete años en el Centro Correccional de Sing Sing por intento de robo, según muestran los registros del Departamento de Correcciones del estado. Estuvo bajo supervisión posterior, según los registros del DOC.

También estuvo encerrado en 2012 por otro intento de robo durante un año antes de ser puesto en libertad condicional, según muestran los registros, reportó el The New York Post.

Joe Correa, un portero de 30 años que vive en Astoria, declaró: "Es Nueva York (...) Tienes que mantener los ojos abiertos".

Plan contra el problema de salud mental

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el 10 de enero un plan de mil millones de dólares para abordar la crisis de salud mental en el estado, con más infraestructura psiquiátrica en los hospitales y alojamientos públicos para personas en tratamiento y recuperación.