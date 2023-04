Hombre murió en celda devorado por chinches denuncia su familia en EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- La familia de un recluso de Georgia exige una investigación criminal sobre su muerte entre rejas el pasado otoño, alegando que los insectos de lo "comieron vivo" en su mugrienta celda.

LaShawn Thompson, de 35 años, fue hallado inconsciente en su celda del ala siquiátrica de la cárcel del condado de Fulton, el 13 de septiembre, informó The New York Post.

En la cara, el pecho y los brazos del preso Lashawn Thompson se veía una invasión de ácaros.

Michael D. Harper, abogado de la familia de Thompson, compartió con el Post un comunicado en el que señala que el hombre permaneció bajo custodia desde que fue arrestado por un delito menor de agresión simple el 12 de junio de 2022.

Sin embargo, poco después de ingresarlo, las autoridades determinaron que Thompson tenía problemas mentales y lo trasladaron al ala de siquiatría de la prisión.

"Tres meses más tarde, el señor Thompson fue encontrado muerto en una sucia celda de la cárcel después de haber sido comido vivo por insectos y chinches", dijo Harper, quien se quejó de que, de acuerdo con los registros de la prisión, tanto el abogado defensor como los oficiales y el personal médico notaron que la salud del detenido se deterioraba, pero "no hicieron nada para atenderlo o ayudarlo. Literalmente, vieron cómo su salud empeoró hasta que murió".

El abogado, quien mostró inquietantes fotografías que muestran la celda de Thompson, cubierta de suciedad y sembrada de escombros, insistió en que "cuando se encontró su cadáver, una de las funcionarias de detención se negó a practicarle la reanimación cardiopulmonar porque, según sus palabras, 'se asustó'. La celda en la que estaba alojado el Sr. Thompson no era apta para un animal enfermo. No se lo merecía".

"Él no merecía esto. Alguien tiene que pagar por su muerte. La cárcel del condado Fulton tiene que ser cerrada y reemplazada", exige la familia.

Harper envió al Post una copia del informe del forense del condado de Fulton, en el que se indica que la causa de la muerte de Thompson es indeterminada, pero se señala una "grave infestación de chinches" en su celda.

El abogado dijo a otro diario, el USA Today, que los familiares de Thompson están "pidiendo una investigación criminal sobre el asunto".

Brad McCrae, hermano de este preso, dijo al diario The Washington Post, que la familia está afectada por las condiciones en que se encontraba Thompson y la infestación de insectos en que fue hallado su cuerpo.

Según Harper, Thompson era un hombre sano y no tenía condiciones médicas preexistentes antes de ser encarcelado.

En una declaración escrita a Channel 2 Action News, la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton dijo que inició una "investigación completa" sobre la muerte de Thompson.

A raíz del incidente, el departamento dijo que invertirá inmediatamente 500 mil dólares adicionales para hacer frente a "chinches, piojos y otras alimañas" en la cárcel, y actualizó los protocolos sanitarios, dijo la fuerza.