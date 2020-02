Hombre vestido con burka roba casi 1 millón de dólares en joyas en Nueva York

Un hombre vestido con un burka se llevó este domingo joyas por valor de casi un millón de dólares de una exclusiva tienda de Nueva York, según informó este lunes el diario New York Post.



El robo, que está siendo investigado por la Policía, se produjo en mitad del día en un establecimiento de la marca Piaget en el conocido centro comercial de Hudson Yards, en Manhattan.



Según el Post, que cita a fuentes policiales, el presunto ladrón entró en la tienda vistiendo un burka que cubría casi toda su cara y pidió a un empleado que le mostrase un collar de unos 21.000 dólares.



Al sacar la pieza, explica el diario, se dio cuenta de que el individuo tenía en su mano un reloj que estaba a la venta en la tienda.



Cuando le preguntó al respecto, el hombre sacó un spray y roció con un líquido al empleado, antes de salir corriendo con el collar y dos relojes, uno con un precio de 715.000 dólares y otro valorado en 64.000 dólares.



En total, el negocio calculó el valor de los objetos sustraídos en algo más de 800.000 dólares, según las fuentes de la Policía citadas por el New York Post, mientras que los responsables del establecimiento han preferido no hablar con los medios.



Según la policía, que por ahora no ha efectuado ningún arresto, el hombre no ha podido ser identificado por el momento ya que el atuendo que vestía tapaba casi todo su rostro.



La empresa que gestiona el centro comercial envió en la tarde del domingo un correo electrónico a todas las tiendas pidiéndoles estar alerta, sobre todo ante la perspectiva de que el ladrón trate de volver a actuar.



Hudson Yards, inaugurado el pasado año, alberga establecimientos de numerosas marcas de lujo, entre ellas Cartier, Tiffany's o Rolex.