Honduras, sin presidente electo

Tegucigalpa, Hon.- La incertidumbre crece entre los hondureños que todavía no saben quién es su nuevo presidente transcurridos ocho días desde las elecciones.

Los comicios se desarrollaron el domingo 30 de noviembre y el conteo de los votos ha estado marcado por el lento procesamiento de actas y la caída constante de la plataforma de divulgación.

A esas dudas se suman las denuncias de irregularidades realizadas desde el oficialismo, que ha calificado de fraudulentas las elecciones sin presentar pruebas.

El domingo por la noche la candidata del partido oficialista de izquierda Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada , pidió la nulidad de las elecciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso", expresó Moncada, quien aparece en tercer lugar en el escrutinio con apenas el 19,28% de los votos.

Con el 88% de las actas escrutadas, dos candidatos se han alternado en la cabeza del conteo: Nasry Asfura , del conservador Partido Nacional, que cosecha el 40.21% de los votos, y Salvador Nasralla , del también conservador Partido Liberal, que obtiene el 39.49%.

Días antes de las elecciones Trump otorgó su respaldo a Asfura e indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández , que cumplió una sentencia de 45 años por narcotráfico en una prisión federal estadounidense.

Asfura y Nasralla han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque aseguran tener todas las actas y han dicho que se consideran triunfadores.

El liberal ha sido el que más ha cuestionado el proceso y en su momento aseguró que muchos de sus votos estaban siendo sumados al candidato Asfura.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha llamado a la tranquilidad y dijo que las actas están siendo procesadas de la forma correcta.

Sobre la caída constante de los sistemas responsabilizó a la empresa Grupo ASD, de capital colombiano, que maneja el sistema de divulgación de los resultados preliminares (TREP).

El director electoral del CNE, Eduardo Fuentes, explicó que están dentro del plazo de ley para dar una declaratoria final.