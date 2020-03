Hong Kong impone cuarentenas a viajeros de varias zonas, incluyendo españolas

Hong Kong ha anunciado restricciones a a partir del próximo sábado una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier persona que entre en la ciudad desde Italia, así como desde varias zonas de Francia, Alemania, Japón y España, a fin de evitar la propagación del coronavirus.



En concreto, viajeros de Madrid, País Vasco y La Rioja tendrán que pasar una cuarentena de 14 días en centros habilitados al efecto y no podrán hacerla en casa, informó anoche el Ejecutivo local y confirmó hoy el consulado español en Hong Kong.



La medida entra en vigor a partir del sábado y afecta a todos aquellos viajeros, sin hacer distinción entre residentes y no residentes, que hayan estado en los 14 días anteriores a su entrada en Hong Kong en zonas que califican como de "amenaza significativa".



Además de Italia y las comunidades españolas mencionadas, también tendrán que hacer cuarentena quienes hayan estado en las regiones de Borgoña-Franco Condado y Gran Este de Francia, la región de Renania del Norte-Westfalia de Alemania o la isla japonesa de Hokkaido.



Las restricciones no se aplicarán a pasajeros en tránsito aeroportuario, aunque hayan estado en las regiones afectadas, según el consulado español.



Además, el Gobierno hongkonés también ha emitido "alertas rojas" por las que insta a "retrasar todos los viajes no esenciales fuera de Hong Kong" y a "evitar viajar" a estas regiones debido al "aumento persistente y rápido" de los casos de COVID-19 en ellas.



Asimismo, el Ejecutivo local mantiene sin cambios otras medidas de cuarentena adoptadas anteriormente para aquellas personas que hayan estado recientemente en Corea del Sur e Irán.



Hasta el momento, Hong Kong ha confirmado 120 casos de coronavirus y 65 pacientes recuperados, así como tres fallecimientos.