Huelga nacional afecta transporte y sindicatos por reforma de Milei

BUENOS AIRES (AP) — La principal central sindical de Argentina, La Confederación General del Trabajo (CGT), dijo el lunes que convocará a una huelga general sin movilización el día en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral del gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

CGT convoca huelga general sin movilización por reforma laboral

Jorge Sola, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Sindicato del Seguro, confirmó la medida en declaraciones a The Associated Press. La huelga fue definida en una reunión virtual de la cúpula de la central obrera, en la que tomaron parte otros dirigentes sindicales.

La reforma laboral, que podría ser tratada en la Cámara de Diputados el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, busca modernizar las relaciones laborales, reducir los costos asociados al empleo y limitar el poder de los sindicatos. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado el jueves pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cambios en licencias médicas y adhesión de gremios al paro

La huelga fue convocada especialmente en respuesta a la inclusión de un artículo que modifica el régimen de licencias médicas al reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las impulsantes de esta reforma, anunció que se harán cambios en el régimen de enfermedades "fehacientemente comprobables" para que esos trabajadores reciban el 100% de su salario.

El lunes, Bullrich publicó en redes sociales que estaba trabajando con el presidente Milei para "cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia".

"Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos", anunció Bullrich.

Los siguientes pasos de la huelga se confirmarán el miércoles a las 11:00 de la mañana durante una conferencia en la CGT, dijo Matías Álvarez, secretario de Prensa y Comunicación del Sindicato del Seguro.

El paro nacional contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato de choferes de colectivos, lo que confirma que no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada. También se sumarán los gremios ferroviarios y de trenes, y los sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, turistas y personal marítimo.

Nicolás del Caño, diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas, afirmó el lunes que la convocatoria a un paro nacional sin movilización "debilita la fuerza necesaria para voltear la reforma" y llamó a la clase trabajadora a movilizarse hacia el Congreso y a las plazas de todo el país.

"Necesitamos un paro nacional activo, con piquetes y un plan de lucha hasta tirar abajo esta ley y todo el plan Milei", sostuvo el diputado.