Huracán Gabrielle se dirige a Azores con alerta vigente

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Humberto se formó en el Océano Atlántico el miércoles por la tarde, mientras el huracán Gabrielle avanza rápidamente hacia las islas Azores, informaron meteorólogos.

Una alerta de huracán estaba en efecto para el archipiélago volcánico, que podría experimentar condiciones peligrosas debido a Gabrielle desde el jueves, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se prevé que la tormenta de categoría 2 se debilite, pero podría causar inundaciones costeras significativas en la cadena de islas, así como olas grandes y destructivas, dijeron los meteorólogos. Desde el jueves hasta el viernes, Gabrielle podría generar hasta 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia en las Azores centrales y occidentales.

Gabrielle se encontraba a unos 1.625 kilómetros (1.010 millas) al oeste de las Azores el miércoles por la tarde. Tenía vientos máximos sostenidos de 160 km/h (100 mph) y se desplazaba hacia el este a 45 km/h (28 mph).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las olas generadas por Gabrielle continuarán afectando a las Bermudas, la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte y la costa atlántica de Canadá, dijeron los meteorólogos. Es posible la presencia de oleaje fuerte y corrientes de resaca.

La tormenta tropical Humberto se encontraba a 885 kilómetros (550 millas) al este-noreste de las islas de Barlovento norteñas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), según el NHC. Se espera que Humberto afecte la costa este de Estados Unidos con vientos de 63 km/h (39 mph) dentro de los próximos cinco días.

En el Pacífico, el huracán Narda seguía siendo una tormenta de categoría 2 mientras continuaba alejándose de México, dijeron los meteorólogos. El miércoles por la tarde, tenía vientos máximos sostenidos de aproximadamente 160 km/h (100 mph).

Narda se encontraba a unos 900 kilómetros (560 millas) al sur-suroeste de la punta de la península de Baja California en México, y se desplazaba hacia el oeste a 16 km/h (10 mph). No había avisos preventivos en vigor, ya que se esperaba que el huracán continuara alejándose de la costa.

Las marejadas generadas por Narda podrían traer condiciones de oleaje fuerte y corrientes de resaca a algunas partes de la costa de México, dijeron los meteorólogos. Se prevé que el huracán se debilitará en el transcurso del próximo día, pero se fortalecerá nuevamente el jueves y viernes.