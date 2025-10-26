Huracán Melissa alcanza categoría 4 y amenaza con inundaciones en el Caribe

KINGSTON, Jamaica (AP) — El huracán Melissa se fortaleció el domingo a la categoría 4 y los meteorólogos advirtieron que podría intensificarse a la 5, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica como un huracán de gran magnitud a última hora del lunes o el martes por la mañana, e instó a los jamaicanos a buscar refugio de inmediato.

“Las condiciones (en Jamaica) van a empeorar rápidamente hoy”, advirtió Jamie Rhome, subdirector del NHC. “Prepárense para enfrentar esto durante varios días”.

El centro de Melissa estaba a unos 185 kilómetros (115 millas) al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y a unos 470 km (295 millas) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, el domingo por la noche. Tenía vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 millas por hora), y se movía hacia el oeste a 7 km/h (5 mph), según el NHC.

Se prevé que Melissa deje caer hasta 76 centímetros (30 pulgadas) de lluvias en Jamaica y el sur de La Española —la isla que comparten Haití y la República Dominicana—, agregó el centro de huracanes. Algunas áreas podrían recibir hasta 101 centímetros (40 pulgadas) de lluvia.

Advirtió también que es de esperarse que haya daños extensos a la infraestructura, cortes de energía y de comunicaciones, y que algunas comunidades en Jamaica queden aisladas.

Se prevé que el meteoro esté cerca o sobre Cuba el martes por la noche, donde podría arrojar hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia, antes de moverse hacia las Bahamas el miércoles.

El gobierno cubano emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. También anunció una alerta de tormenta tropical para la provincia de Las Tunas.

Aeropuertos cerrados y refugios activados

Los dos principales aeropuertos de Jamaica —el Aeropuerto Internacional Norman Manley y el Aeropuerto Internacional Sangster en Montego Bay— estaban cerrados el domingo.

Las autoridades locales ordenaron la evacuación en la comunidad costera de Old Harbour Bay en el municipio sureño de St Catherine.

La orden se emitió después de que las autoridades jamaicanas indicaron en una conferencia de prensa previa que estaban contemplando la aplicación de la medida porque muchos residentes de comunidades propensas a inundaciones y de baja altitud no estaban atendiendo el consejo de buscar ubicaciones alternativas más seguras.

Se pronostica que Melissa alcanzará la categoría 5 el martes cuando toque tierra a lo largo de la costa sur.

Desmond McKenzie, quien encabeza la respuesta del gobierno jamaicano ante desastres, indicó en conferencia de prensa que los más de 650 refugios en Jamaica están abiertos.

Las autoridades dijeron previamente que los almacenes en toda la isla estaban bien abastecidos, y miles de paquetes de alimentos ya estaban listos para distribuirlos rápidamente, de ser necesario.

Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica, señaló que se prevé que la marejada ciclónica afecte principalmente el lado sur de la isla.

“Hay potencial de inundaciones en cada municipio de nuestro país", advirtió. “Si usted está en un área baja y propensa a inundaciones, debe tomar nota. Si está cerca del cauce de un río o un barranco, necesita tomarlo muy en cuenta y encontrar alguna ubicación alterna a la que pueda moverse si se ve amenazado por las fuertes lluvias”.

Algunos gobiernos extranjeros también se están preparando para la llegada del huracán a Jamaica.

El gobierno de Antigua y Barbuda está alojando a estudiantes visitantes en un hotel en Kingston. Hasta el domingo por la mañana se habían registrado 52 de ellos.

“Tienen un mejor régimen de recuperación aquí (en el hotel) en términos de energía de reserva y agua (en comparación con los dormitorios universitarios)", observó Jewel Moore, de 19 años, estudiante de química en la Universidad de las Indias Occidentales, campus de Mona. Ella y sus compañeros de estudios están disfrutando de bocadillos y juegos antes de la llegada del huracán.

“No debería haber problemas con el paso de la tormenta", agregó. "El salir sí será un problema”.

La errática tormenta de desplazamiento lento ha causado al menos 3 muertes en Haití y una cuarta en República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Comunidades aisladas por la crecida de las aguas

Las autoridades haitianas indicaron que tres personas habían muerto a consecuencia del huracán y otras cinco resultaron heridas al desplomarse un muro. También hubo reportes de alza en los niveles de los ríos, inundaciones y un puente destruido debido al desbordamiento de los ríos en Sainte-Suzanne, en el noreste.

Muchos residentes aún se muestran reacios a abandonar sus hogares, señalaron las autoridades haitianas.

La tormenta dañó casi 200 hogares en la República Dominicana e interrumpió los sistemas de suministro de agua, afectando a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños aludes de tierra y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas debido a las inundaciones.

El Departamento de Meteorología de las Bahamas indicó que Melissa podría traer condiciones de tormenta tropical o huracán a las islas en el sureste y centro de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos la próxima semana.

Melissa es la 13ra tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había pronosticado una temporada por encima de lo normal, en la cual habría entre 13 y 18 tormentas con nombre.