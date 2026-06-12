I. Cepeda denunciará en CPI a De la Espriella

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Bogotá,Col.- En la recta final para el balotaje por la presidencia de Colombia, el candidato progresista Iván Cepeda anunció el jueves que presentará denuncias penales ante la fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional contra el candidato conservador Abelardo de la Espriella por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

"Siempre se había afirmado, presumido, que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo podría eventualmente esclarecerse si perteneció y actuó como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), aseguró.

Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, se medirá con De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, en una segunda vuelta electoral el 21 de junio.

Cepeda aseguró que las demandas son por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito "relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares".

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A su vez pidió a la fiscalía que revisara la presunta participación de De la Espriella en un presunto soborno a un exparamilitar que estaba recluido en una cárcel.

En tanto, a la Corte Penal Internacional le solicitaron investigar porque considera que Colombia no ha indagado al conservador "debidamente" por crímenes que "son parte del Estatuto de Roma".

De la Espriella, quien es apoyado por Trump respondió que la denuncia de Cepeda es una "cortina de humo" para cubrir otra denuncia que él presentó en EU sobre lo que llamó "la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño".