ICE está transportando a migrantes en vuelos comerciales

MINNEAPOLIS (AP) — Un video de seguridad aeroportuaria muestra otra forma en que agentes federales están llevando a inmigrantes a centros de detención: en algunos casos están usando vuelos comerciales, con escoltas vestidos como cualquier otro pasajero.

Video revela traslado de niño inmigrante en vuelo comercial

Un video obtenido mediante una solicitud de registros públicos muestra al niño de 5 años, que se convirtió en un rostro de la ofensiva contra la inmigración en Minneapolis cuando fue detenido mientras llevaba un gorro de conejo, siendo trasladado en avión con su padre a Texas en un vuelo de Delta Air Lines, apenas un día después de que fueran puestos bajo custodia.

Adrian Conejo Arias y su hijo Liam Conejo Ramos parecen tranquilos en el video mientras eran escoltados por el Aeropuerto Internacional Minneapolis–St. Paul por un hombre y dos mujeres vestidos de civil. Como el padre y el niño no parecían estar bajo custodia, su viaje a San Antonio probablemente pasó inadvertido para los demás pasajeros.

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Uso de vuelos comerciales por ICE y su impacto

El gobierno de Trump, al igual que sus predecesores, está usando en su mayoría vuelos chárter de ICE Air Operations mientras detiene a cientos de miles de personas para su deportación. Monitores de derechos humanos intentan llevar la cuenta mientras los detenidos son subidos a aviones con grilletes en partes de los aeropuertos que el público no puede ver con facilidad.

El video de Liam y su padre, señalan, deja al descubierto otra vía que les resulta más difícil de documentar, pese a que ocurre a plena vista dentro de las mismas terminales aeroportuarias donde ahora se está desplegando a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con equipo táctico de estilo militar para apoyar los puntos de control de seguridad.

¿Qué ocurrió en este caso?

El padre, que buscaba asilo desde Ecuador, y su hijo fueron detenidos por agentes de ICE en Minnesota el 20 de enero y llevados a Texas. Fueron liberados por orden de un juez y regresaron a Minnesota, pero luego un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo. El abogado de la familia indicó que están apelando.

El video que reveló su viaje en una aerolínea comercial fue obtenido primero por Nick Benson, un entusiasta de la aviación y activista de MN 50501, un grupo de base involucrado en protestas contra el gobierno de Donald Trump. Benson contó que nunca ha visto niños mientras monitorea vuelos chárter de ICE, por lo que sospechó que ICE los estaba trasladando en vuelos comerciales. Identificó la hora y el día en que el padre y el hijo salieron en avión de Minneapolis, presentó una solicitud de registros públicos para el video de seguridad, y allí estaban.

The Associated Press obtuvo el mismo video mediante una solicitud similar al Departamento de Policía del Aeropuerto. En él se ve al papá de Liam cargando la mochila de Spider-Man del niño mientras una mujer le muestra a un agente de la aerolínea sus pases de abordar. Un hombre y la otra mujer los siguen por el pasillo de abordaje.

Delta declinó hacer comentarios sobre el video. Pero la aerolínea señaló que la mayoría de los viajes del gobierno se reservan a través de agencias externas, sin aviso previo sobre quién vuela o por qué. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a mensajes en los que se solicitaban comentarios.

¿Qué es ICE Air?

ICE Air Operations traslada y deporta a personas principalmente mediante vuelos fletados a través del corredor aéreo CSI Aviation, que ha subcontratado a aerolíneas pequeñas como GlobalX, Eastern Air Express, Bighorn Airways, Key Lime Air y Avelo Airlines.

ICE Air sigue expandiendo rápidamente tanto los vuelos de traslado interno como los de deportación, según Human Rights First, que documentó 1.630 vuelos de control migratorio solo en febrero —un promedio de 42 al día, frente a 39 en enero. De ese total, 183 fueron vuelos de deportación y 1.170 fueron vuelos de traslado interno.

ICE también utiliza aviones de la Guardia Costera. Flight Monitor apuntó que rastreó cientos de vuelos desde junio de 2025 en los que se usaron aviones de la Guardia Costera para transportar inmigrantes dentro del país.

"Parece que ICE a veces usa vuelos comerciales hacia destinos donde no realizan ese tipo de vuelos de deportación de ICE Air a mayor escala", manifestó Savi Arvey, directora de investigación y análisis sobre derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First.

Los monitores usan sitios web de seguimiento de vuelos para seguir a los aviones chárter, pero estas herramientas no pueden rastrear a pasajeros individuales en vuelos comerciales, lo que los hace "menos visibles para el público", explicó Arvey. "Añade otro nivel de opacidad".