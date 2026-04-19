Identifican a hombre que asesinó a 8 niños de Luisiana

NUEVA YORK, abril 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El asesino de los ocho niños en Luisiana fue identificado como

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de 31 años que publicó unasociales poco antes del hecho, en la que una de sus hijas sostenía una hamburguesa.Así lo informaron medios estadounidenses.Siete de los ocho niños asesinados en Luisiana eran hijos del asesino, informó la cadena, según la cual el atacante también disparó e hirió a la madre de los pequeños, quien ahora se encuentra hospitalizada.