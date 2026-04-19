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Identifican a hombre que asesinó a 8 niños de Luisiana

El ataque ocurrió en Luisiana y ha generado atención por la gravedad del caso y sus víctimas.

Por El Universal

Abril 19, 2026 08:47 p.m.
A
Identifican a hombre que asesinó a 8 niños de Luisiana

NUEVA YORK, abril 19 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El asesino de los ocho niños en Luisiana fue identificado como

Shamar Elkins
, un veterano del ejército

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de 31 años que publicó una foto en redes sociales poco antes del hecho, en la que una de sus hijas sostenía una hamburguesa.
Así lo informaron medios estadounidenses.
Siete de los ocho niños asesinados en Luisiana eran hijos del asesino, informó la cadena CNN, según la cual el atacante también disparó e hirió a la madre de los pequeños, quien ahora se encuentra hospitalizada.

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