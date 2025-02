Impacto del devastador sismo en Turquía y la lucha de los sobrevivientes

ANKARA, Turquía (AP) — Han pasado dos años desde que un devastador sismo arrasó la región sur de Turquía, pero para Omer Aydin y muchos otros sobrevivientes, el recuerdo y el sufrimiento siguen frescos.

Mientras enfrenta un tercer invierno en una fría vivienda temporal similar a un contenedor, este padre soltero de tres hijos padece también la crisis del costo de la vida que afecta a todo el país, mientras intenta sanar las cicatrices dejadas por el desastre.

El terremoto de magnitud 7,8 del seis de febrero de 2023, y un segundo temblor horas después, destruyeron o dañaron cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y el sureste de Turquía y se cobraron la vida de más de 53.000 personas. Otras 6.000 murieron en el norte de la vecina Siria.

Fue uno de los peores desastres en la historia de Turquía.

Aydin, un electricista de 51 años que sobrevivió junto a su madre anciana y sus hijos, contó que los sonidos del terremoto todavía resuenan en su cabeza.

"El ruido de las casas derrumbándose, los gritos pidiendo ayuda... todavía tiemblo cuando vienen a mi mente", dijo Aydin a The Associated Press por teléfono.

La casa que Aydin compartía con su madre y sus hijos en la ciudad portuaria mediterránea de Iskenderun —en la provincia de Hatay, la más afectada— se partió en dos, explicó. La familia tuvo la suerte de salir ilesa, pero acabaron pasando cuatro días en el frío dentro de una tienda improvisada que construyó con plástico y pedazos de madera, recordó.

Ahora, Aydin vive en una casa-contenedor en un asentamiento de viviendas temporales llamado "ciudad contenedor" en Iskenderun, pero tiene problemas para llegar a fin de mes con una pequeña pensión estatal que dice que apenas llega para nada.

De vez en cuando encuentra trabajo como electricista, pero en Iskenderun escasean los empleos, apunta.

Es el único que mantiene a la familia. Su hijo mayor, de 26 años, está recibiendo tratamiento contra un cáncer y tiene que viajar regularmente a un hospital en la ciudad de Adana, a unos 135 kilómetros (84 millas), lo que aumenta la carga financiera. La menor sigue en la escuela, mientras que el mediano también está desempleado a la espera de comenzar el servicio militar.

La vida en la ciudad contenedor es una lucha diaria, y las condiciones sanitarias pueden ser deficientes, afirmó.

Su familia calificará para recibir una de las cientos de miles de viviendas gubernamentales que están en construcción, pero Aydin está preocupado por amueblarla o pagar las facturas una vez que se trasladen.

"No tengo nada, ¿qué haré cuando me mude?", dijo.

El jueves, en las mezquitas se recitaron oraciones especiales pidiendo bendiciones para los fallecidos, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu. Los sobrevivientes visitaron cementerios para recordar a sus seres queridos, depositando claveles en las tumbas y ofreciendo sus condolencias a otros visitantes.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó recientemente que el 45% de las viviendas para los afectados por el sismo se habían completado el año pasado. El objetivo del gobierno es entregar el total de las 452.983 casas, tiendas y otros espacios de trabajo prometidos para finales de 2025.

Jessie Thomson, director de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Turquía, indicó que casi medio millón de personas siguen alojadas en viviendas temporales dos años después del sismo.

"Cientos de miles continúan enfrentando inmensos desafíos para lograr ingresos sostenibles, y la depresión y la desesperación van en aumento", aseguró Thomson. "El camino hacia la recuperación es largo y arduo, exige apoyo y solidaridad continuos".

Aydin contó a la AP que cuando apoya la cabeza en una almohada, reza para no despertar y tener que enfrentar otro día.

"Lo juro, cada día cuando me acuesto y pongo la cabeza en la almohada, le ruego a Dios que no me despierte por la mañana", manifestó.

Songul Erol, una madre de 29 años con dos niñas de siete y tres años, está reconstruyendo lentamente su vida en Samandag, también en la provincia de Hatay, después de pasar meses en tiendas de campaña y en un contenedor habilitado como vivienda.

Con la ayuda de la Media Luna Roja turca para pequeñas empresas pudo alquilar un local y reabrir su negocio de venta de cebo, redes, cuchillos y otros equipos utilizados por pescadores y cazadores. Ha convertido una habitación en la parte trasera de la tienda en un espacio habitable para ella y sus hijas, cuyas severas alergias se vieron exacerbadas por las condiciones en los alojamientos previos.

Atormentada por el recuerdo de los edificios que se derrumbaron en Samandag, en una videollamada con la AP dijo que solo tiene un sueño: "Mudarme a una casa de un solo piso que no esté rodeada de edificios de apartamentos".