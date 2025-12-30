Impulsan EU e Israel 2da. fase de plan en Gaza

Palm Beach, Florida.- El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán sobre la reconstitución de su programa nuclear al tiempo que recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su residencia de Florida para conversaciones sobre una amplia gama de temas.

Trump ha insistido en que las capacidades nucleares de Teherán quedaron "completa y totalmente destruidas" por los ataques estadounidenses de junio pasado sobre instalaciones clave. Pero la prensa local ha reproducido declaraciones de funcionarios israelíes que han expresado su preocupación de que Irán pueda reabastecer su suministro de misiles de largo alcance con capacidad para atacar a Israel.

La visita de Netanyahu también se produce en otro momento crítico en Gaza, mientras Trump busca crear un nuevo impulso para el alto el fuego entre Israel y Hamás, el cual corre peligro de estancarse antes del inicio de una complicada segunda fase.

Acompañado de Netanyahu, Donald Trump dijo que "queremos llegar a la segunda fase tan rápido como podamos, pero Hamás tiene que desarmarse".

Israel y Hamás han respetado en buena medida el alto fuego que impulsó a Trump, pero el progreso se ha ralentizado recientemente. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones, y han surgido divisiones entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sobre el camino a seguir.

La primera fase de la tregua comenzó en octubre, pocos días después del segundo aniversario del ataque inicial que encabezó Hamás en el sur de Israel que cobró la vida de unas 1.200 personas. Todos menos uno de los 251 rehenes tomados ese día ya fueron devueltos, vivos o muertos.

De tener éxito, durante la segunda fase se daría inicio a la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo la supervisión internacional de un grupo conocido como la Junta de Paz. Los palestinos formarían una comisión "tecnocrática y apolítica" para gestionar los asuntos del día a día en el territorio, bajo la supervisión de la Junta de Paz.

Hamás ha dicho que está listo para discutir "el congelamiento o almacenaje" de su arsenal, pero insiste en que tiene derecho a la resistencia armada mientras Israel ocupa territorio palestino.