Imran Khan sale de la corte tras un tiroteo en el exterior del juzgado en Islamabad

Islamabad, 12 may (EFE).- El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, que recibió hoy una medida de fianza tras tres días de arresto, abandonó esta noche la sede de la Alta Corte de Islamabad en libertad, poco después de un tiroteo que tuvo lugar en el exterior del juzgado mientras se hacían los arreglos de seguridad para su salida.

El político salió de las instalaciones judiciales, donde se encontraba desde el mediodía, para dirigirse a su residencia en la ciudad de Lahore, en el oriente de Pakistán, informó el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), la formación del ex primer ministro.

Su salida se produjo poco después de que la Policía de Islamabad confirmase un tiroteo, presuntamente dirigido a los guardias de seguridad en varias zonas próximas al complejo judicial, sin que nadie haya resultado herido.

En un mensaje en vídeo, publicado por el PTI y borrado poco después, Khan había expresado su disgusto por el retraso para permitir su salida.

"Hace tres horas que me tienen dentro de la corte y no me liberan. A veces vienen con una excusa y otras veces con otra", dijo el líder opositor.

El político de 70 años fue detenido por un caso de corrupción el pasado 9 de mayo, en un violento operativo cuando se encontraba dentro de la Alta Corte de Islamabad para solicitar una medida de fianza en relación a uno de varios casos en su contra.

Su detención, que desató el caos en el país con sus partidarios en protesta, llegó a su fin después de que la Corte Suprema declarase ayer ilegal su arresto y pidiese a la corte de Islamabad que volviera a estudiar la medida de arresto.

Khan recibió hoy no solo una medida de libertad bajo fianza de dos semanas por el caso de corrupción por el que fue arrestado, sino también una medida de fianza preventiva en todos los demás casos en su contra.

"Ahora soy un hombre libre. A pesar de que me han secuestrado, me han retenido aquí a la fuerza. Quiero decirle a toda la nación que tienen malas intenciones. Quieren hacerme algo de nuevo", dijo Khan en el vídeo en el que pidió a la nación que se preparase para protestar.

El Gobierno paquistaní levantó también las restricciones de internet y comunicaciones que había impuesto en el país desde el pasado martes como medida de seguridad frente a la ola de protestas que dejó al menos ocho muertos, decenas de heridos, y más de 1.600 detenidos.