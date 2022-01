Incendio mata a 13 en casa de Filadelfia

Filadelfia.- El fuego devoró una casa dúplex de Filadelfia el miércoles, provocando la muerte de 13 personas, incluidos siete niños, informaron los bomberos.

Al menos dos personas fueron trasladadas a hospitales. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los bomberos revisen la vivienda, donde se encontraban 26 personas.

Los cuatro detectores de humo del inmueble, que era una vivienda con subsidio gubernamental, al parecer no funcionaban, dijeron los bomberos. No se ha determinado la causa del incendio, pero las autoridades —conmocionadas por la cifra de muertes, que aparentemente es la más alta en un solo incendio en la ciudad en al menos un siglo— se comprometieron a llegar al fondo del asunto.

"Conocía a algunos de esos niños, solía verlos jugar en la esquina", dijo una afligida Dannie McGuire, de 34 años, conteniendo el llanto mientras ella y Martin Burgert, de 35, permanecían de pie en la entrada de una casa a la vuelta.

"No me puedo imaginar cómo no pudo salir más gente, saltando por una ventana", comentó.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres ni las edades de los que fallecieron en el incendio, que comenzó antes de las 6:30 de la mañana.

Aproximadamente unos ocho residentes lograron escapar de las llamas.

Familiares han identificado en Facebook a dos de las víctimas como las hermanas Rosalee McDonald, de 33 años, y Virginia Thomas, de 30. Ellas tenían varios hijos, pero no está claro si alguno de ellos se encontraba en la casa al momento del incendio o cuántos habían fallecido.

El fuego se produjo en una zona residencial del vecindario de Fairmount, el cual alberga el Museo de Arte de Filadelfia y su famosa escalinata que aparece en la película "Rocky". Se encuentra al noroeste del centro de la ciudad.

Un pequeño grupo de personas, algunas envueltas en mantas del Ejército de Salvación, miraban hacia la calle 23, donde se produjo el incendio, abrazándose y llorando. Varios amigos de los niños se acercaron a la escuela con la esperanza de obtener información, después de que sus mensajes y llamadas no recibieran respuesta.