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Incendios obligan a evacuar en Spokane

Incendios forestales que estallaron el fin de semana han arasado con unas 700 casas

Por AP

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Incendios obligan a evacuar en Spokane
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      SPOKANE, Washington.- Algunos residentes regresaron el lunes a vecindarios devastados en el este del estado de Washington para encontrar sus casas destruidas por los incendios forestales que estallaron durante el fin de semana. En algunos casos, sólo las chimeneas seguían en pie.

      Los incendios en Spokane y sus alrededores, la segunda ciudad más grande del estado, son algunos de los más destructivos en la historia de la entidad. Unas 700 estructuras quedaron destruidas —una cifra que se tiene previsto que aumente— y las órdenes de evacuación abarcaban a alrededor de 67.000 personas. La causa está siendo investigada.

      "Cientos de personas perdieron sus hogares y granjas por completo, y muchas de ellas tienen prohibido regresar a sus casas o vecindarios mientras las cuadrillas continúan extinguiendo brasas humeantes", escribió la delegación congresional del estado en una solicitud al presidente Donald Trump que apruebe una declaratoria de emergencia.

      Las llamas atravesaron caminos y ríos y han consumido alrededor de 32 kilómetros cuadrados (12,5 millas cuadradas) hasta el lunes. El cielo se llenó de humo y bruma. La llegada de vientos más calmados y temperaturas más bajas ayudó a los bomberos, pero se tiene previsto que el calor y las condiciones áridas regresen para mediados de la semana.

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      En un vecindario de Spokane se podían ver vehículos calcinados, un bote retorcido por el calor y contenedores de basura derretidos. Al otro lado de la calle, los jardines y casas quedaron intactos mientras los residentes continuaban usando mangueras o aspersores para regar sus propiedades.

      Miriam y Daniel Sim, ambos de 76 años, regresaron al vecindario. Miriam se cubría la boca con la mano mientras observaba las ruinas de la casa donde habían vivido desde 2005.

      "Es como una zona de guerra", dijo Miriam. " No hay nada que salvar", señalaron.

      "A nuestra edad, ¿queremos reconstruir?", se preguntó 

      su esposo.

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