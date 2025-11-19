Informe revela que el 45% de la población mundial vive en ciudades

ROMA, Italia, noviembre 19 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La urbanización sigue acaparando la atención, y las ciudades albergan actualmente al 45% de los 8.200 millones de habitantes del planeta, mientras que el número de megaciudades continúa creciendo.

Yakarta, la capital de Indonesia, es la ciudad más poblada del mundo con casi 42 millones de habitantes, seguida de Daca, Bangladesh, con casi 40 millones, y Tokio, Japón, con 33 millones.

Esta visión de un mundo cada vez más urbanizado proviene de un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES).

El estudio indica que las ciudades, definidas como aglomeraciones de 5.000 habitantes como mínimo y con una densidad de al menos 300 personas por kilómetro cuadrado, representan el tipo de asentamiento más extendido en 71 países tan diversos como Alemania, India, Uganda y Estados Unidos.

Los datos del informe muestran que el número total de ciudades en todo el mundo se duplicó con creces entre 1975 y 2025. Las proyecciones indican que, para 2050, su número podría aumentar de 12 000 a 15 000, lo que representa un incremento del 25 %. La mayoría tiene poblaciones inferiores a 250 mil personas.

El número de megaciudades, áreas urbanas con 10 millones o más habitantes, se ha cuadruplicado, pasando de ocho en 1975 a 33 en 2025. Más de la mitad se ubican ahora en Asia.

El informe también señala que el número de personas que viven en ciudades se ha duplicado con creces desde 1950, cuando solo el 20 % de los 2500 millones de habitantes del planeta vivían en ciudades.

Aunque se prevé un declive de las zonas rurales, con estimaciones que predicen que serán el hábitat más extendido en 44 países para 2050, frente a los 116 que existían en 1975.

Las áreas rurales aún predominan en algunos países europeos, como Austria, Finlandia y Rumania, así como en muchos del África subsahariana, como la República Centroafricana y Chad. Mozambique es la única región del mundo donde la población rural sigue creciendo significativamente.

"La urbanización es una fuerza determinante de nuestro tiempo. Si se gestiona de forma inclusiva y estratégica, puede allanar el camino para cambios transformadores en la acción climática, el crecimiento económico y la equidad social", declaró Li Junhua, director del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), al comentar el informe.