Inicia fiesta de carnaval en Río

Río de Janeiro, Bra.- El alcalde de Río de Janeiro le entregó la llave de la ciudad al Rey Momo el viernes, dando inicio al simbólico reinado de cinco días del monarca del Carnaval sobre las festividades.

Hasta el miércoles, Momo tiene la tarea de presidir el jolgorio, participar en los desfiles y promover la alegría de los fiesteros. Su gobierno sobre la metrópolis del país sudamericano simboliza que la sociedad se pone patas arriba durante el Carnaval.

El Momo de este año es Danilo Vieira, de 30 años, oriundo de Río, quien estará al frente de las celebraciones. Vieira afirmó que el Carnaval también trata de la inclusión. "Carnaval es amor, el Carnaval cura", expresó. "Ocurre una especie de magia que lleva alegría a cada corazón, a todas las razas, a todos".

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, emitió un decreto en 2024 que convirtió la ceremonia de entrega de la llave en un acto oficial anual, obligando a sus sucesores a participar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ayuntamiento de Río espera que unos 6 millones de personas participen en las estruendosas fiestas callejeras, donde grupos integrados por músicos, percusionistas y artistas sobre zancos atraen a miles de fiesteros, muchos con poca ropa y cubiertos de brillantina.

Uno de esos fiesteros que deambulaba el viernes por las calles del histórico barrio de Santa Teresa, en Río, era Braulio Ferreira, un empresario de 48 años. Participó en la tradicional fiesta callejera de Carmelitas disfrazada de Jason Voorhees.

"Es muy bonito y satisfactorio ver a tanta gente feliz del extranjero disfrutando del Carnaval con una felicidad total", dijo Ferreira.

Muchos locales y extranjeros se dirigirán al famoso Sambódromo de Río durante el Carnaval, donde las escuelas de samba exhibirán sus desfiles —preparados con esmero durante meses—, con carrozas gigantescas y elaborados disfraces, ante jueces que repartirán puntos y, finalmente, anunciarán a un ganador.

Los desfiles celebran temas diversos, entre ellos las trabajadoras sexuales, la fallecida cantante Rita Lee y las comunidades negras en la Amazonía.

Aunque el Carnaval de Río es el más conocido, la festividad es un fenómeno nacional. Las escuelas de samba en la selva tropical más grande del mundo también están preparando desfiles, y las celebraciones en la ciudad colonial de Olinda comenzaron el jueves.