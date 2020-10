Inmunidad de rebaño, una estrategia polémica

Ante los rebrotes de coronavirus que se registran en Europa, muchos gobiernos están adoptando de nuevo medidas de restricción para contener los contagios. Sin embargo, un debate está creciendo a nivel mundial: ¿sería mejor apostar por una inmunidad de rebaño?

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió fuerte y claro: no. "La inmunidad de rebaño se logra protegiendo a la población de un virus, no exponiéndola a éste", dijo el director General del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió que "nunca antes en la historia de la salud pública la inmunidad de rebaño ha sido usada como estrategia para responder a un brote".

Aun así, hay científicos, epidemiólogos y matemáticos que señalan que la mejor opción es buscar esa inmunidad de rebaño: el 4 de octubre se dio a conocer la Declaración Great Barrington, que cuestiona las actuales políticas contra el Covid-19 por el impacto que tienen en la salud física y mental de las presonas. "Sabemos que, eventualmente, todas las poblaciones alcanzarán la inmunidad de rebaño —es decir, el punto en el que la tasa de infecciones nuevas se mantiene estable— y que esto puede beneficiarse de [pero no depende de] una vacuna", dice.

Por ello, considera que la forma "más humana" de abordarlo es "permitirle a aquellos que están bajo un mínimo riesgo de muerte vivir sus vidas con normalidad para alcanzar la inmunidad al virus a través de la infección natural, mientras se protege mejor a aquellos que se encuentran en mayor riesgo", como los adultos mayores. Lo describen como "Protección Enfocada".

Entre los arquitectos de la declaración figuran el epidemiólogo Jay Bhattacharya, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford, así como el doctor Scott Atlas, asesor en ciencias del presidente Donald Trump. Incluye también a Sunetra Gupta, científica de la Universidad de Oxford, Martin Kulldorff, de la Universidad de Harvard, y la matemática Gabriela Gomes, experta en modelos sobre enfermedades infecciosas y quien afirma que se puede alcanzar la inmunidad de rebaño cuando entre 10% y 20% de las poblaciones de un país se han infectado, algo que la mayoría de epidemiólogos rechazan. La declaración suma 459 mil 709 firmas de ciudadanos preocupados; 9 mil 681 de científicos médicos y de salud pública y 25 mil 740 de practicantes médicos.

La estrategia es criticada por epidemiólogos. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA, por sus siglas en inglés), que reúne a más de 12 mil científicos especializados en enfermedades infecciosas, la llamó "inapropiada e irresponsable". Expertos advierten que hay muchas cosas que se ignoran, como la inmunidad que da el contagiarse, así como los efectos a la salud a largo plazo en los recuperados.

Endurecen restricciones en Europa contra rebrotes

Francia decreta toque de queda, mientras Alemania refuerza medidas contra "aumento descontrolado" de casos; en Cataluña (España) cierran bares y restaurantes durante 15 días.