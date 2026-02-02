Intensa nevada pega en Florida

Nasville, Tennessee.- Una extensa franja de Estados Unidos que va desde las costas del Golfo de México hasta Nueva Inglaterra se vio envuelta el domingo por temperaturas extremadamente bajas luego de que un ciclo extratropical provocó fuertes nevadas y la cancelación de cientos de vuelos en Carolina del Norte, ráfagas de nieve e iguanas cayendo en Florida, y nuevas penurias para miles de residentes en el sur del país que siguen sin luz desde la tormenta de hielo del fin de semana anterior.

El área de Tampa-St. Petersburgo registró la mañana del domingo ráfagas de nieve y temperaturas por debajo de los -6 grados Celsius (20 Fahrenheit) en la franja noroeste del estado y de -1 Celsius (30 Fahrenheit) en el sur de Florida, dijo Mullinax. El frío dejó a las iguanas aturdidas e inmóviles en el suelo. Las iguanas entran en letargo con el frío y, aunque generalmente se despiertan una vez que las temperaturas aumentan, pueden morir si pasan más de un día de frío extremo.

El frío también cubrió de hielo las fresas y naranjas en el estado. Los agricultores de Florida suelen rociar agua sobre los árboles frutales y plantas de bayas para protegerlas del frío.

Mientras tanto, el ciclón extratropical o ciclón bomba, conocido por los meteorólogos como un sistema meteorológico intenso y de rápido fortalecimiento, contribuyó a la caída de casi 30 centímetros (1 pie) de nieve en Charlotte, la ciudad más poblada de Carolina del Norte, y sus alrededores. Fue una de las nevadas más intensas en la historia para la región, aseguró Mullinax.

En el este de Carolina del Norte, James City registró 45 centímetros (18 pulgadas) de nieve, mientras que en Swansboro cayó 43 centímetros, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El sábado se cancelaron más de 2.800 vuelos en Estados Unidos, y al menos otros 1.500 el domingo, según FlightAware, una empresa de seguimiento y datos de vuelo. Alrededor de 800 de las cancelaciones del domingo fueron para vuelos que salían o llegaban al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

Se han reportado más de 110 muertes hasta ahora debido a las temperaturas extremas. En Tennessee y Mississippi --dos estados afectados por una tormenta de nieve y hielo la semana pasada-- más de 97.000 clientes seguían sin electricidad el domingo, según el sitio web de seguimiento de cortes poweroutage.us. Otros 29.000 hogares no tenían electricidad el domingo en Florida.