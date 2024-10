Rescate y desolación en Bosnia tras desastres naturales

JABLANICA, Bosnia y Herzegovina (AP) — Los equipos de rescate buscaban el sábado a los desaparecidos tras las inundaciones repentinas y los aludes que azotaron parte de Bosnia y causaron al menos 16 muertos y decenas de heridos.

Las máquinas trabajaban para retirar montones de rocas y escombros que cubrían la localidad de Jablanica, en el centro del país, tras la tormenta caída en la madrugada del viernes.

Las copiosas precipitaciones registradas en las inmediaciones de Jablanica y en la cercana Konjic provocaron inundaciones repentinas que entraron en las casas de los residentes mientras dormían.

Las crecidas provocaron también deslaves que derrumbaron carreteras y colinas, cubrieron poblaciones de lodo y dejaron amplias zonas incomunicadas.

La prensa bosnia reportó que las rocas que cayeron de una cantera próxima cayeron sobre Donja Jablanica y sepultaron casas.

Una residente, Alka Gusic, perdió a su hermano y a toda y familia, y su hijo tuvo que ser hospitalizado. El viernes por la noche, un estruendo aterrador la despertó de su sueño, contó.

"Pensé que era un terremoto", apuntó Gusic, que esperó hasta el amanecer para salir. "Vi como sacaban al hijo de mi hermano. Estaba tendido en el piso y era obvio (que estaba muerto)".

"Que Dios nos ayude", dijo llorando. "Perdí a cuatro, la casa quedó completamente destruida, no quedó nadie vivo, nadie".

Las autoridades han confirmado al menos 16 decesos, incluyendo un bebé. Al menos 10 personas más seguían desaparecidas y docenas más resultaron heridas.

Los rescatistas acordonaron Jablanica y prohibieron la entrada a forasteros durante la búsqueda. Algunas casas quedaron sumergidas hasta el tejado y, a medida que bajaba el nivel del agua, podía verse a los rescatistas caminando sobre las pilas de escombros.

Cerca de la localidad de Konjic, que también fue azotada por la tormenta, algunos pueblos seguían aislados, dijeron las austeridades el sábado.

"(Hay) kilómetros de carreteras que ya no existen, casi todos los puentes han quedado destruidos", dijo Husein Hodzic, de la unidad local de Protección Civil, a la televisora regional N1. "No hay electricidad, todos los postes eléctricos han sido arrollados. No hay líneas telefónicas".

Las autoridades electorales anunciaron que, en las municipalías azotadas por las inundaciones, se retrasarán las elecciones locales previstas para el domingo.

El cambio climático causado por el hombre aumenta la intensidad de las precipitaciones debido a que un aire más caliente puede transportar más humedad. Este verano, los Balcanes sufrieron también una larga ola de calor que derivó en una sequía. Los científicos sostienen que la sequedad de la tierra ha dificultado la absorción del agua de lluvia.

En Croacia y Montenegro se reportaron también inundaciones en los últimos días, pero no causaron muertos y dejaron menos daños materiales.