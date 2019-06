Investigan brutal ataque a turista de EEUU en Punta Cana

La policía nacional dominicana investiga el ataque que sufrió una turista estadounidense en el centro vacacional de Punta Cana que la mujer hizo público esta semana en las redes sociales, detallando la violenta agresión que vivió por horas a manos de un hombre que al parecer vestía el uniforme de un hotel todo incluido.

El vocero de la policía, coronel Frank Durán, afirmó que inmediatamente después de las autoridades se enteraron del incidente del 29 de enero, los investigadores visitaron a la víctima, identificada como Tammy Lawrence-Daley, de 51 años, en la clínica donde estuvo internada, tomaron su testimonio y el de su esposo y levantaron evidencias en el lugar donde ella aseveró que ocurrió el ataque.

Sin embargo, Durán aclaró que "hay muchas conjeturas con relación a ese caso, hay muchas informaciones que no concuerdan con algunas de sus declaraciones. Tenemos que esperar que la investigación concluya".

El hotel Majestic Elegance Resort de Punta Cana, donde la mujer se alojaba, informó en un comunicado que está cooperando con las autoridades y no ofrecería más declaraciones al respecto por "dignidad e integridad" de Lawrence-Daley.

Lawrence-Daley, oriunda de Delaware, narró esta semana en Facebook el violento ataque que sufrió en ese hotel de Punta Cana, publicando fotografías de su rostro severamente golpeado.

Lawrence-Daley, una empleada de una compañía aseguradora en Wilmington, aseguró que en su segunda noche en el complejo decidió caminar sola por una rotonda en las instalaciones del hotel aproximadamente a las 10:30 de la noche para tomar algunas fotos de la luna sobre el agua y comer algo. El hombre la atrapó por la espalda y empezó a estrangularla antes de arrastrarla a un cuarto de mantenimiento cercano, donde la golpeó.

Durante el ataque se rompió la boca, lo que requirió numerosos puntos de sutura. Un diente fue arrancado y otros fueron empujados fuera de su posición, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press. Se le rompió la nariz en varios lugares, sufrió una fractura orbital y tenía marcas de dientes en su cadera.

La mujer, que estaba de vacaciones con su marido y una pareja de amigos, explicó que decidió hacer pública su historia para ayudar a otras mujeres y advertir a los turistas sobre qué esperar de la administración del centro turístico en caso de que se registre un ataque similar en las instalaciones.

"La única oportunidad que tuve para darme vuelta fue cuando me estranguló. Y ahí fue cuando vi el uniforme. Y cuando traté de mirar hacia arriba no pude porque me estaba desmayando en ese momento", dijo en la entrevista telefónica.

Agregó que en los momentos en que estuvo consciente no pudo distinguir el rostro del agresor porque ya había sido golpeada tan salvajemente que sus ojos estaban hinchados, pero que está segura de que su atacante llevaba un uniforme con el nombre del centro turístico bordado.

"Definitivamente llevaba un uniforme del resort", dijo.

Durante su ausencia su esposo y sus amigos fueron a la recepción del centro turístico tres veces antes de que el departamento de seguridad accediera a buscarla. Les sugirieron que tal vez estaba ebria y dormida en algún lugar, narró la mujer.

Pese a la magnitud de los golpes Lawrence-Daley sobrevivió y fue encontrada a la mañana del día siguiente en el sótano del cuarto de mantenimiento y trasladada a un centro médico donde estuvo internada por cinco días.

Incluso después de su estadía en el hospital en República Dominicana, Lawrence-Daley dijo que todavía no está segura si fue agredida sexualmente.

"Tuvimos que obligarlos a hacer un kit de violación y eso no sucedió hasta 48 horas después. E incluso en ese momento fue un hisopado externo, eso fue todo".

Justo cuando comenzaba a recuperarse físicamente las autoridades dominicanas le dijeron que no investigarían el ataque a menos que declarara en un tribunal local. La mujer logró testificar antes de regresar a su casa.

Pero después de una investigación de tres meses y un intento fallido de negociar un acuerdo extrajudicial, la compañía de seguros del hotel le envió una carta aseverando que Majestic Elegance no tenía ninguna responsabilidad ya que no podía identificar a su agresor como empleado Ahora ella tiene hasta finales de julio para encontrar un abogado en República Dominicana dispuesto a tomar el caso.

Por su parte, la embajada estadounidense en República Dominicana informó que sigue el caso de cerca y que colabora con las autoridades locales y cuestionó que el complejo turístico no haya dado respuesta a un ataque ocurrido dentro de sus instalaciones.

La denuncia ha puesto bajo la lupa la seguridad de estos complejos turísticos y podría impactar negativamente en la economía del país, que vive del turismo y cuyos visitantes son en su mayoría estadounidenses.

Periódicamente el Departamento de Estado de Estados Unidos emite avisos para sus ciudadanos sobre los destinos que visitan. En uno de ellos difundido en febrero alertó a sus ciudadanos sobre la alta tasa de delitos y robos en República Dominicana.

De los 6,5 millones de turistas que visitaron el país el año pasado casi tres millones arribaron desde Norteamérica, la mayoría desde Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas del Banco Central dominicano.

Independientemente de lo que suceda con su caso, Lawrence-Daley espera que su historia pueda llevar a algún tipo de cambio positivo.

"Si instalan cámaras, eso es al menos un paso más para ayudar realmente a las personas", declaró.

El periodista de The Associated Press David N. McFadden contribuyó en este despacho desde Baltimore.