Investigan en Argentina amenaza de ataque en EEUU durante estreno del "Joker"

La Justicia argentina investiga unas amenazas realizadas presuntamente por dos jóvenes hermanos desde la ciudad de Córdoba (centro) de un tiroteo en California (Estados Unidos) durante el estreno de la película "Joker", informaron este viernes fuentes jurídicas.



"La verdad es que es muy insólito. Recibimos ayer a mediodía una comunicación de Buenos Aires de la unidad de cibercrimen comentándonos esta situación", explicó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano en declaraciones a la radio Cadena 3.



Protagonizada por Joaquin Phoenix, "Joker" ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips y su estreno este fin de semana está creando polémica por las críticas que la acusan de alentar la violencia, en un momento en el que los ataques con armas de fuego es un tema muy sensible en EE.UU.



Según relató el fiscal argentino, en un blog de internet se publicó en inglés una "advertencia o amenaza" acerca de que el día del estreno del filme "iba a haber un tiroteo en Los Ángeles".



"A raíz de esto, el FBI comienza a investigar y logran determinar que esa amenaza venia de Córdoba. Ellos se ponen en contacto con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que realiza la denuncia", añadió Vidal.



Tras conocer esta situación, la Justicia ordenó medidas de investigación, entre ellas un registro en un apartamento del barrio de Nueva Córdoba, donde hallaron a dos jóvenes estudiantes, hermanos, e incautaron una serie de celulares y otros dispositivos electrónicos.



Los dos sospechosos de realizar las amenazas no fueron detenidos, aunque el fiscal destacó que "seguramente han sido ellos los autores de esta situación" y se está investigando si cometieron un delito de intimidación pública.



Al ser consultado por si se trata de un caso serio o dos jóvenes que solo se divertían, Vidal se inclinó por lo segundo.



"Aparentemente no se trata de dos terroristas cordobeses. Son chicos muy jóvenes, de 18, 20 años. El contenido (de las amenazas en el blog) se refería a que el día del estreno iba a haber en la ciudad algún enfrentamiento, tiroteo o situación de estas características", concluyó.