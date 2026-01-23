Investigan muerte de hombre en anexo de Mérida

MÉRIDA, Yuc., enero 23 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades ya investigan la muerte de un hombre, de 31 años de edad, en un anexo llamado "La Legión", ubicado en el fraccionamiento Faisanes de Tixcacal, al poniente de Mérida.

Los primeros reportes indican que personal del centro solicitó apoyo tras percatarse que uno de los internos se encontraba inconsciente.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La dirección del establecimiento informó que el hombre llevaba varios días en proceso de rehabilitación y durante la jornada presentó complicaciones de salud, entre ellas fiebre y un episodio que habría derivado en una crisis convulsiva, tras la cual quedó inconsciente.

Al momento de ser localizado, se encontraba a un costado de una piscina dentro de las instalaciones.

Familiares del fallecido acudieron al lugar para realizar la identificación correspondiente, mientras el área fue resguardada para permitir las diligencias necesarias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las investigaciones y determinar con precisión la causa del fallecimiento.