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Irán advierte a EU sobre envío de tropas a islas iraníes

El ejército iraní se declara preparado para aniquilar a fuerzas estadounidenses si se concreta la amenaza.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 03:42 p.m.
A
Irán advierte a EU sobre envío de tropas a islas iraníes

TEHERAN, Irán., marzo 29 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

Ebrahim Zolfaghari
, portavoz del Comando Central de Khatamolanbia

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(el mando operativo de Irán), advirtió a Estados Unidos sobre el envío de tropas para ocupar las islas iraníes.
"Los comandantes y soldados estadounidenses se convertirían en presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico si fueran enviados", enfatizó en un comunicado.
"Debido a sus acciones en el caso Epstein, el presidente de Estados Unidos, que está bajo presión del Mossad, se ha convertido en una herramienta en manos del primer ministro israelí para la guerra y la agresión contra Irán", rezaba el comunicado, citado por Mehr.
La agencia agregó que el ejército iraní está contando los momentos para aniquilar al ejército estadounidense "en caso de que se cumpla la amenaza del presidente de Estados Unidos, la encarnación de delirios y mentiras".

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