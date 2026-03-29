Irán advierte a EU sobre envío de tropas a islas iraníes

TEHERAN, Irán., marzo 29 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

, portavoz del

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(el mando operativo de Irán),sobre el envío de tropas para ocupar las islas iraníes."Losse convertirían enpara lossi fueran enviados", enfatizó en un comunicado."Debido a sus acciones en el caso Epstein, el, que está bajo, se ha convertido en una herramienta en manos delpara la guerra y la agresión contra Irán", rezaba el comunicado, citado por Mehr.La agencia agregó que elestá contando los momentos para"en caso de que se cumpla la amenaza del, la encarnación de delirios y mentiras".