Ataque en Líbano cobra la vida de tres periodistas

Beirut, Líbano.- Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas este sábado, según informaron sus cadenas de televisión, cuando cubrían la más reciente guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

Al-Manar TV, de Hezbollah, informó que su corresponsal de larga trayectoria Ali Shoeib murió en el sur del Líbano.

El ejército israelí afirmó que había atacado a Shoeib, al acusarlo de ser un agente de inteligencia de Hezbollah, pero no informó pruebas.

Ali Shoeib, un conocido corresponsal de guerra libanés, había cubierto el sur de Líbano para Al-Manar TV durante casi tres décadas.

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Por su parte, Al-Mayadeen TV, un canal panárabe con sede en Beirut, indicó que la reportera Fatima Ftouni murió en el mismo ataque aéreo en el distrito sureño de Jezzine, junto con su hermano Mohammed, videoperiodista. Ella acababa de salir al aire con un reporte en vivo antes del ataque.

Altos funcionarios del Líbano condenaron el ataque y el presidente Joseph Aoun lo calificó de "crimen flagrante que viola todas las leyes y acuerdos que protegen a los periodistas".

El ejército israelí sostuvo que Shoeib "operaba sistemáticamente para exponer las ubicaciones de soldados (israelíes) que operan en el sur de Líbano". También lo acusó de mantener contacto con milicianos de Hezbollah e incitar contra las tropas y los civiles israelíes, sin dar más detalles.

Las muertes más recientes elevan a cinco el número de periodistas y trabajadores de medios asesinados este año en Líbano por los ataques.

Hezbollah lanzó alrededor de 250 proyectiles desde el Líbano en las últimas 24 horas, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las directrices militares.

Por otra parte, el ministro de Salud de Líbano, Rakan Nassereddine, dijo que nueve paramédicos murieron en ataques israelíes el sábado, lo que elevó a 51 el número de trabajadores de la salud fallecidos.

Los paramédicos estaban trabajando en cinco aldeas libanesas y fueron atacados mientras prestaban servicio.