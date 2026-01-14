Irán anuncia ejecuciones y juicios rápidos en medio de protestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las autoridades iraníes dijeron el miércoles que se avecinan juicios rápidos y ejecuciones para los sospechosos detenidos en las protestas a nivel nacional, al tiempo que la República Islámica prometió una "respuesta decisiva" si Estados Unidos o Israel intervienen en los disturbios internos.

Las amenazas surgieron mientras se aconsejaba a parte del personal de una base militar clave de Estados Unidos en Qatar que evacuara antes del miércoles por la noche, tras las advertencias del presidente Donald Trump sobre una posible acción militar por el asesinato de manifestantes pacíficos.

Mohammad Pakpour, comandante del grupo paramilitar iraní Guardia Revolucionaria, reiteró, sin proporcionar evidencia, las afirmaciones de que Estados Unidos e Israel han instigado las protestas y que son los verdaderos asesinos de manifestantes y fuerzas de seguridad que han muerto en la agitación, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Agregó que esos países "recibirán la respuesta en el momento adecuado".

La mañana del miércoles, Gholamhossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial de Irán, dijo que el gobierno debe actuar rápidamente para castigar, a través de juicios rápidos y ejecuciones, a las más de 18.000 personas que han sido detenidas.

Los activistas advirtieron que las ejecuciones de los detenidos podrían ser inminentes. La represión de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones ya ha dejado al menos 2.586 muertos, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Esa cifra supera con creces el número de muertos de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda al caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979 en el país.

Colapso de la moneda provocó manifestaciones

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso del rial, la moneda iraní, debido a que la economía del país enfrenta la presión de sanciones internacionales, impuestas, en parte, debido a su programa nuclear. Trump ha advertido repetidamente sobre la posible acción militar de Estados Unidos por el asesinato de manifestantes pacíficos, apenas unos meses después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días lanzada por Israel contra la República Islámica en junio.

Mientras tanto, el miércoles se celebró un funeral masivo para unos 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las manifestaciones. Decenas de miles de dolientes asistieron portando banderas iraníes y fotos del ayatolá Alí Jamenei. Los ataúdes, cubiertos con banderas iraníes, estaban apilados al menos de tres en tres. Estaban cubiertos por rosas rojas y blancas y fotografías enmarcadas de los fallecidos.

En otros lugares, la gente seguía expresando temor en las calles. Las fuerzas de seguridad en ropa de civil aún rondaban algunos vecindarios, aunque la policía antidisturbios y los miembros de la fuerza paramilitar Basij, formada por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, parecían haber sido enviados de regreso a sus cuarteles.

"Estamos muy asustados por estos sonidos (de disparos) y protestas", dijo una madre de dos hijos que compraba frutas y verduras el miércoles y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. "Hemos oído que muchos han muerto y muchos están heridos. Ahora se ha restaurado la paz, pero las escuelas están cerradas y tengo miedo de enviar a mis hijos a la escuela de nuevo".

Ahmadreza Tavakoli, de 36 años, dijo a The Associated Press que fue testigo de una manifestación en Teherán y le sorprendió que las autoridades emplearan armas de fuego.

"La gente salió a expresarse y protestar, pero rápidamente se convirtió en una zona de guerra", dijo Tavakoli. "La gente no tiene armas. Solo las fuerzas de seguridad tienen armas".

"Tenemos que hacerlo rápido"

Mohseni-Ejei hizo sus comentarios sobre juicios rápidos y ejecuciones en un video compartido en línea por la televisión estatal iraní.

"Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", afirmó. "Si se demora dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", añadió.

Sus comentarios suponen un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes.

"Tomaremos medidas muy fuertes", advirtió Trump. "Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes".

"No queremos ver lo que está sucediendo en Irán. Y sabes, si quieren tener protestas, eso es una cosa, cuando comienzan a matar a miles de personas, y ahora me estás hablando de ahorcamientos, veremos cómo les resulta eso. No les va a salir bien".

Un diplomático del golfo Pérsico dijo a la AP que los principales gobiernos de Oriente Medio hacían esfuerzos por disuadir al gobierno de Trump de emprender una guerra ahora con Irán, temiendo "consecuencias sin precedentes" para la región que podrían explotar en una "guerra total". El diplomático habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas.

Internet satelital gratuito en Irán

El gobierno de Irán cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales el 8 de enero.

Los activistas dijeron el miércoles que Starlink ofrecía servicio gratuito en Irán. El servicio de internet satelital ha sido clave para sortear un apagón de internet impuesto por la teocracia. Irán comenzó a permitir el martes las llamadas al extranjero a través de celulares, pero las llamadas de personas fuera del país hacia Irán siguen bloqueadas.

"Podemos confirmar que la suscripción gratuita para las terminales de Starlink es completamente funcional", dijo Mehdi Yahyanejad, un activista con sede en Los Ángeles que ha ayudado a llevar las unidades a Irán. "Lo probamos usando una terminal de Starlink recién activada dentro de Irán".

Starlink no reconoció de inmediato la decisión.

El personal de los servicios de seguridad aparentemente buscaba antenas de Starlink, ya que personas en el norte de Teherán informaron que las autoridades estaban allanando edificios de apartamentos con antenas satelitales. Aunque las antenas de televisión satelital son ilegales, muchas personas en la capital las tienen en sus hogares, y las autoridades en general habían dejado de hacer cumplir la ley en los últimos años.

El número de muertos sigue aumentando

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos dijo que 2.417 de los muertos eran manifestantes y 147 estaban afiliados al gobierno. Entre los muertos había 12 niños, así como 10 civiles que, según la agencia, no participaban en las protestas.

Más de 18.400 personas han sido detenidas, dijo el grupo.

Evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil, y la AP no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas debido a las interrupciones en las comunicaciones en el país.