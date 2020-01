Irán no entregará las cajas negras del avión Boeing estrellado a EE.UU.; reportan 176 fallecidos

La Organización de la Aviación Civil de Irán anunció este miércoles que no entregará a Estados Unidos, de donde es originario el fabricante Boeing, las cajas negras del avión de Ukraine International que se estrelló hoy a las afueras de Teherán, causando 176 muertos.



"No le daremos las cajas negras al fabricante, a los estadounidenses, y todavía no está claro a qué país serán enviadas para su lectura", dijo el jefe de esta Organización, Alí Abedzadeh, pese a que el fabricante debe estar presente en este proceso.



Abedzadeh, citado por la agencia Mehr, indicó que la parte ucraniana sí puede participar en la investigación del accidente, ya que el avión siniestrado es de la aerolínea de ese país (UIA).



La negativa a EE.UU. se debe a la escalada de la tensión con este país tras el asesinato en un bombardeo selectivo estadounidense del general iraní Qasem Soleimaní.



En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní atacó con decenas de misiles balísticos una base militar en Irak con presencia de tropas estadounidenses.



En cuanto al accidente del Boeing 737, Abedzadeh indicó que todavía no está clara la causa del accidente y que esta no se sabrá hasta que se analicen las cajas negras.



Los 169 pasajeros, de distintas nacionalidades pero en su mayoría iraníes, y los nueve tripulantes ucranianos, murieron en el accidente.



El avión salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeiní con una hora de retraso y, debido a problemas técnicos, se precipitó al suelo poco después del despegue.