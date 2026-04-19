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"Irán no puede chantajear a EU"

Por EFE

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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"Irán no puede chantajear a EU"

Washington, DC.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las "conversaciones positivas" que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una "postura firme".

"(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos", afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica.

El mandatario advirtió que "muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas" y Luisiana, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles.

"Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme",aseguró.

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Trump insistió en que Irán ya no "tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes" y aclaró que lo que han logrado en el país persa podría llamarse "un cambio de régimen 

forzado".

Trump indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego que terminará el próximo miércoles si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Antes había dicho en entrevista con Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días".

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