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Irán reporta 3 mil 375 muertes en guerra con EU e Israel

La Municipalidad de Teherán reportó daños en más de 46 mil viviendas debido a los ataques aéreos

Por El Universal

Abril 20, 2026 12:19 p.m.
A
Irán reporta 3 mil 375 muertes en guerra con EU e Israel

El jefe del Servicio Estatal de Medicina Forense de Irán declaró que al menos 3 mil 375 personas murieron durante la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, que comenzó el 28 de febrero, entre ellas 496 mujeres y 383 menores de entre uno y 18 años.

El 40% de los cuerpos no pudieron ser identificados inicialmente debido a los intensos ataques con misiles contra Irán. Las víctimas eran principalmente residentes de las provincias de Teherán, Hormozgan e Isfahán, añadió el Servicio, citando a la agencia de noticias IRNA.

Por otro lado, la Municipalidad de Teherán informó hoy que 46.623 viviendas resultaron dañadas en la capital durante 649 ataques aéreos en el marco de la guerra.

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