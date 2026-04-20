Lazos con EU, una debilidad: Carney
Vancouver, Canadá.- Los fuertes vínculos económicos de Canadá con EU solían ser una fortaleza, pero actualmente son una debilidad que se debe corregir, afirmó el primer ministro canadiense Mark Carney.
En el mensaje de 10 minutos, Carney habló de los esfuerzos de su gobierno para fortalecer la economía canadiense mediante la atracción de nuevas inversiones y la firma de acuerdos comerciales con otros países.
"El mundo es más peligroso y está más dividido", señaló Carney. "Estados Unidos ha cambiado de manera fundamental su enfoque en materia comercial, elevando sus aranceles a niveles que no se veían desde la Gran Depresión.
"Muchas de nuestras antiguas fortalezas, basadas en nuestros estrechos lazos con Estados Unidos, se han convertido en debilidades. Debilidades que debemos corregir", dijo Carney.
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Añadió que los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump han afectado a los trabajadores de la industria automotriz y el acero.
El premier dijo que las empresas están frenando las inversiones, "contenidas por el manto de incertidumbre que se cierne sobre todos nosotros".
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