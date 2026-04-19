Irán retoma el cierre de Ormuz

El Cairo, Egipto.- El enfrentamiento por el estrecho de Ormuz se escaló de nuevo el sábado cuando Irán dio marcha atrás a su reapertura de la crucial vía marítima y disparó contra varios barcos que intentaron pasar, en represalia después de que Estados Unidos mantuviera su bloqueo de los puertos iraníes.

El estrecho está cerrado hasta que se levante el bloqueo estadounidense, dijo el sábado por la noche la marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, advirtiendo que "ninguna embarcación debe realizar movimiento alguno desde su fondeadero en el golfo Pérsico ni el mar de Omán, y acercarse al estrecho de Ormuz será considerado como cooperación con el enemigo" y será atacado.

Los nuevos ataques en el estrecho, a través del cual, en condiciones normales, cruzan aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, amenazaban con agravar la crisis energética que sacude la economía global y con empujar a los dos países a un conflicto renovado, mientras la guerra entra en su octava semana.

El mando militar conjunto de la República Islámica manifestó el sábado que "el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior... bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas".

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Dos lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y un proyecto desconocido impactó contra un buque portacontenedores, dañando parte de la carga, informó el sábado la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico. El Ministerio de Exteriores de la India dijo que convocó al embajador de Irán por el "grave incidente" de disparar contra dos mercantes con bandera india, especialmente después de que Irán dejara pasar antes a varios buques con destino a ese país.

El cambio se produjo un día después de que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, declarara abierto el estrecho coincidiendo con el anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica, en el Líbano.

En un primer momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció adoptar una postura similar sobre la reapertura del estrecho, pero más tarde afirmó que el bloqueo estadounidense "se mantendrá plenamente vigente" hasta que Teherán alcance un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario impuso el bloqueo después de que una ronda histórica de conversaciones cara a cara en Pakistán entre los países terminara sin un acuerdo.

"Los estadounidenses arriesgan a la comunidad internacional, arriesgan la economía global a través de estos, podríamos decir, errores de cálculo", dijo a The Associated Press el viceministro iraní de Exteriores Saeed Khatibzadeh, agregando que Estados Unidos "pone en riesgo todo el paquete de alto el fuego".