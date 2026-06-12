Irlanda del Norte vive disturbios

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Londres, Ing.- Doce policías resultaron heridos y otras 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte después de que un ciudadano sudanés acuchillara a un hombre en Belfast, informó este jueves el ministro británico de la provincia, el laborista Hilary Benn.

Al ser preguntado por la cadena Sky si se trata de disturbios racistas más que de una protesta, Benn contestó que "si se ataca a la gente por el color de su piel, ¿de qué otra forma se les puede describir? Eso es vandalismo racista, no cabe duda".

Antes la vice primera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, dijo que la violencia ha dejado a la comunidad de la provincia "consternada y horrorizada", después de que jóvenes encapuchados lanzaran ladrillos y cócteles molotov contra la policía.

La provincia vivió una segunda noche de disturbios en protesta -instigada por grupos de extrema derecha a través de las redes sociales- por el apuñalamiento el lunes en Belfast de un hombre por parte de un ciudadano sudanés, que ya ha sido acusado y permanece detenido.

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La policía antidisturbios se vio obligada anoche a utilizar cañones de agua en Glengormley, a unos 13 kilómetros al noroeste de la capital Belfast, para contener a los alborotadores, que lanzaron de forma continua todo tipo de objetos contra las fuerzas del orden, mientras que fue incendiado un vehículo del Departamento de Infraestructura.

Los jóvenes violentos, casi todos vestidos de negro y con el rostro tapado para no ser identificados, también incendiaron algunos contenedores de basura en la capital norirlandesa.

En declaraciones a la BBC, la vice primera ministra de Irlanda del Norte añadió que si bien algunos manifestantes pacíficos tienen preocupaciones legítimas, otros parecen decididos a provocar "violencia, vandalismo y desorden".

"Esto es absolutamente inaceptable y, por supuesto, nos hemos unido para exigir que esto cese de inmediato", añadió.

Sobre los instigadores de la violencia, la unionista Little-Pengelly resaltó que "lo único que están haciendo es destruir sus propias comunidades y la causa que dicen defender".

Como medida de precaución, anoche se suspendió el servicio de transporte público y algunas escuelas cerraron antes de su horario habitual.