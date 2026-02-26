Isla británica vota sobre ley de suicidio asistido

LONDRES (AP) — Una segunda isla británica votó para aprobar la muerte asistida el jueves, mientras un proyecto de ley similar que permitiría a adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales optar por poner fin a sus vidas sigue atascado en el Parlamento británico.

El proyecto, que requiere la formalidad de la aprobación del rey Carlos III, permitiría a residentes con enfermedades terminales que hayan vivido en Jersey durante más de un año y a quienes se les prevea menos de seis meses de vida —o menos de 12 meses si padecen una enfermedad neurodegenerativa— poner fin a sus vidas.

La Asamblea de los Estados de Jersey aprobó su Ley de Muerte Asistida por 32 votos a 16 tras tres días de debate.

El proyecto permitiría que un médico o una enfermera titulada administren los fármacos letales, lo que difiere de la legislación que se estudia en las Cámaras del Parlamento, que exige que un adulto con enfermedad terminal ponga fin a su propia vida con una sustancia aprobada.

Los opositores a la muerte asistida han argumentado que las personas con discapacidad, las personas mayores, los enfermos y quienes sufren depresión podrían ser presionados para poner fin a sus vidas para no ser una carga para los demás.

Jersey, una isla de unos 100.000 habitantes situada en el Canal de la Mancha frente a la costa noroeste de Francia, es la segunda posesión de la Corona británica en aprobar la muerte asistida.

La Isla de Man lo hizo en marzo del año pasado, pero ha esperado casi un año la aprobación del rey porque primero se requiere que el Ministerio de Justicia del Reino Unido tramite la legislación.

Un portavoz del gobierno señaló que la aprobación puede tardar más en el caso de proyectos complejos o delicados, o por cuestiones legales y constitucionales.

Ambas islas pequeñas se autogobiernan, pero dependen del Reino Unido para la defensa y algunos asuntos exteriores.

La Cámara de los Comunes en Londres aprobó en junio la Ley Sobre Suicidios Asistidos, pero se ha visto frenado por más de 1.000 enmiendas en la Cámara de los Lores, lo que, según partidarios es una táctica dilatoria de los opositores. Algunos miembros de la cámara, sin embargo, afirman que están realizando el escrutinio necesario para reforzar el proyecto.

Los legisladores galeses dieron su consentimiento el martes para que el Parlamento del Reino Unido apruebe la ley.

Los legisladores escoceses tienen previsto votar en marzo su propia ley sobre muerte asistida.