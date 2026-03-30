Israel aprueba pena de muerte para palestinos en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — El parlamento de Israel aprobó el lunes una ley que autoriza la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes, una medida que ha recibido fuertes críticas de la comunidad internacional y grupos defensores de los derechos, que la califican de discriminatoria e inhumana.

Ley de pena de muerte en Israel para palestinos condenados

La aprobación del proyecto marcó la culminación de un impulso de años por parte de la extrema derecha de Israel para endurecer el castigo a los palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista contra israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu acudió a la cámara para votar en persona.

La ley convierte la pena de muerte —por ahorcamiento— en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos de carácter nacionalista. También otorga a las cortes israelíes la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por cargos similares —una redacción que, según expertos legales, prácticamente limita este tipo de sentencias a ciudadanos palestinos de Israel y excluye a ciudadanos judíos.

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No se aplicará de manera retroactiva a ninguno de los presos que Israel mantiene detenidos actualmente, incluidos los combatientes liderados por Hamás que irrumpieron en el país el 7 de octubre de 2023, desencadenando una guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Después de la votación final de 62-48, los legisladores ovacionaron de pie la decisión. Netanyahu, quien permaneció en su asiento, no mostró reacción ni dio declaraciones.

El combativo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien impulsó la legislación, blandió una botella en celebración. La legisladora de extrema derecha Limor Son Har-Melech, una de las patrocinadoras originales del proyecto cuyo primer esposo fue asesinado en un ataque de milicianos palestinos en Cisjordania, sonrió entre lágrimas.

Reacciones y desafíos legales a la nueva ley

La legislación, que entraría en vigor en un plazo de 30 días, sin duda enfrentará impugnaciones legales que podrían frenar su implementación.

En cuestión de minutos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel dijo que ya había presentado un recurso ante el máximo tribunal de Israel para impugnar la ley. Calificó la medida como "discriminatoria por diseño" y aseguró que había sido promulgada en el parlamento "sin autoridad legal" sobre los palestinos de Cisjordania, que no son ciudadanos israelíes.

Amichai Cohen, investigador principal del Centro de Valores e Instituciones Democráticas del Instituto Democracia de Israel, señaló que, según el derecho internacional, el parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania, el cual no es territorio soberano israelí.

Muchos integrantes de la coalición de extrema derecha de Netanyahu buscan anexar Cisjordania a Israel.

Preocupaciones en la Knéset

La votación culminó con una jornada de debate en el parlamento. En deliberaciones anteriores, los legisladores plantearon otras preocupaciones, como la forma en que el texto no permite el indulto, lo que contradice las convenciones internacionales. En ocasiones, legisladores de la oposición parecieron suplicar a sus colegas que votaran en contra del proyecto.

Justo antes de que comenzara la votación, Ben-Gvir describió la ley como largamente esperada y como una señal de fortaleza y orgullo nacional.

"Desde hoy, todo terrorista lo sabrá, y el mundo entero lo sabrá: a quien quite una vida, el Estado de Israel le quitará la vida", dijo. En la solapa llevaba el prendedor que se ha convertido en su sello: una pequeña soga metálica con nudo.

Gilad Kariv, del Partido Laborista, condenó la disposición que establece que no se requiere un fallo unánime para imponer la pena de muerte.

"Una ley en la que una persona puede ser condenada a muerte sin una condena unánime. ¿Consideran esto justo? ¿Es esta la santidad de la vida que nos ha enseñado la tradición israelí?", preguntó.

La iniciativa contraviene el derecho internacional, agregó, y corre el riesgo de convertir a soldados israelíes y custodios de prisiones en "criminales de guerra en contra de su voluntad".

Algunos, como Aida Sliman de Hadash —el partido político judío-árabe de izquierda— salieron de la cámara antes de que concluyera la votación.

¿Qué incluye el proyecto?

Expertos dicen que la legislación tiene dos elementos clave que prácticamente limitarán la pena de muerte a palestinos.

Primero, la medida convierte la pena de muerte en el castigo por defecto para asesinatos de carácter nacionalista en tribunales militares, los cuales juzgan únicamente a palestinos de Cisjordania y no a ciudadanos israelíes. El texto indica que, sólo en "circunstancias especiales", los jueces militares pueden cambiar la pena por cadena perpetua.

La medida otorga a las cortes civiles israelíes un mayor grado de indulgencia en la sentencia, pues los jueces tendrán la opción de elegir entre la pena de muerte y cadena perpetua.

El segundo elemento es cómo el proyecto define el delito punible con la muerte: un asesinato que rechaza la existencia del Estado de Israel.

"Se aplicará en tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel. Eso significa que los judíos no serán acusados en virtud de esta ley", manifestó Cohen.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia difundieron el domingo una declaración en la que hicieron un llamado a Israel a dejar de lado sus planes de aprobar la medida, la cual calificaron como "discriminatoria de facto", y afirmaron que la pena de muerte era poco ética y no tenía "efecto disuasorio".

El proyecto deja de lado la historia israelí

Aunque Israel técnicamente contempla la pena de muerte en su legislación como posible castigo por actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo, el país no ha ejecutado a nadie desde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.

El Comité Público contra la Tortura en Israel señaló que el Estado ha votado de manera constante a favor de abolir la pena de muerte en la ONU. La agencia de seguridad Shin Bet de Israel había —hasta hace poco— objetado la práctica, al considerar que podría impulsar nuevos planes de venganza por parte de milicianos palestinos.

Algunos legisladores de la oposición temen que el proyecto pueda perjudicar futuras negociaciones sobre rehenes. Israel intercambió unos 250 rehenes tomados durante el ataque de octubre de 2023 por miles de prisioneros palestinos.

Hay otro proyecto en consideración que aborda el castigo para los atacantes del 7 de octubre de 2023 que están bajo custodia de Israel.