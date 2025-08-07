logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Exposición Japón: del mito al manga llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Fotogalería

Exposición 'Japón: del mito al manga' llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel aprueba plan para tomar control de Ciudad de Gaza

Benjamin Netanyahu anuncia estrategia para recuperar territorio de Gaza en ofensiva

Por AP

Agosto 07, 2025 09:19 p.m.
A
Israel aprueba plan para tomar control de Ciudad de Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La decisión de primeras horas del viernes marca otra escalada en la ofensiva de 22 meses que lanzó Israel en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

La guerra ya ha cobrado la vida de decenas de miles de palestinos, destruido gran parte de Gaza y llevado al territorio de 2 millones de habitantes al borde de la inanición.

Antes de la reunión del gabinete de seguridad, la cual comenzó el jueves y se extendió durante la noche, Netanyahu dijo que Israel planeaba retomar el control de todo el territorio y eventualmente entregarlo a fuerzas árabes amigas que se oponen a Hamás.

El anuncio del viernes no llega a tanto, quizás reflejando las reservas del máximo general de Israel, quien presuntamente advirtió que el plan pondría en peligro a los aproximadamente 20 rehenes en poder de Hamás que continúan con vida y aumentaría la presión sobre el ejército israelí después de casi dos años de guerras regionales. Muchos de los familiares de los rehenes también rechazan el plan por temor a un recrudecimiento en los combates que condene a sus seres queridos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Israel ha bombardeado Ciudad de Gaza en repetidas ocasiones y ha realizado varias incursiones, sólo para regresar a diferentes vecindarios una y otra vez mientras los militantes se reagrupaban. Hoy es una de las pocas áreas de Gaza que no se ha convertido en una zona de contención israelí ni está bajo órdenes de evacuación.

Una operación terrestre a gran escala en el lugar podría obligar al desplazamiento de decenas de miles de personas y afectar todavía más los esfuerzos para distribuir ayuda humanitaria hacia el territorio.

De momento se desconoce el número de personas que viven en la ciudad, la más grande de Gaza antes del inicio de la guerra. Cientos de miles de habitantes huyeron de Ciudad de Gaza bajo órdenes de evacuación en las primeras semanas de la guerra, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos duplica recompensa por arresto de Nicolás Maduro acusado de narcotráfico
Estados Unidos duplica recompensa por arresto de Nicolás Maduro acusado de narcotráfico

Estados Unidos duplica recompensa por arresto de Nicolás Maduro acusado de narcotráfico

SLP

AP

La recompensa por el arresto de Nicolás Maduro se duplica, mientras se intensifica la lucha contra el narcotráfico en Venezuela.

Jueza federal bloquea medida de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
Jueza federal bloquea medida de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

Jueza federal bloquea medida de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

SLP

AP

La jueza federal en Maryland emite decisión que afecta la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

Israel aprueba plan para tomar control de Ciudad de Gaza
Israel aprueba plan para tomar control de Ciudad de Gaza

Israel aprueba plan para tomar control de Ciudad de Gaza

SLP

AP

Benjamin Netanyahu anuncia estrategia para recuperar territorio de Gaza en ofensiva

Identificados nuevos restos de víctimas del 11 de septiembre
Identificados nuevos restos de víctimas del 11 de septiembre

Identificados nuevos restos de víctimas del 11 de septiembre

SLP

EFE

El médico forense de Nueva York identificó a tres nuevas víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre gracias a pruebas avanzadas de ADN.