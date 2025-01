Israel ataca a los hutíes en Yemen

Jerusalén.- Una nueva ronda de ataques aéreos israelíes en Yemen tuvo como objetivo la capital controlada por los rebeldes hutíes de Saná y varios puertos, mientras que el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que el bombardeo ocurrió cerca mientras se preparaba para abordar un vuelo en Saná, con un miembro de la tripulación herido.

“La torre de control de tráfico aéreo, la sala de salida -a solo unos metros de donde estábamos- y la pista sufrieron daños”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en la plataforma de redes sociales X.

Añadió que él y sus colegas de la ONU estaban a salvo. “Tendremos que esperar a que se reparen los daños en el aeropuerto antes de poder salir”, dijo, sin mencionar la fuente del bombardeo.

La vocera de la ONU Stephanie Tremblay indicó luego que la persona herida era parte del Servicio Aéreo Humanitario de la organización. El ejército israelí dijo luego a The Associated Press que no sabía que el director de la OMS estaba en ese lugar en Yemen.

Los ataques israelíes siguieron a varios días de lanzamientos hutíes que activaron sirenas en Israel. El ejército israelí dijo que atacó infraestructura utilizada por los hutíes en el aeropuerto internacional de Saná y puertos en las ciudades de Hodeida, Al-Salif y Ras Qantib, junto con estaciones de energía, afirmando que se utilizaban para contrabandear armas iraníes y para la entrada de altos funcionarios iraníes.

Los ataques ocurrieron un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que “los hutíes, también, aprenderán lo que Hamás, Hezbollah, el régimen de Assad y otros aprendieron”.

Mientras tanto, un ataque israelí mató a cinco periodistas palestinos fuera de un hospital en la Franja de Gaza durante la noche, dijo el Ministerio de Salud del territorio. El ejército israelí dijo que todos eran militantes que se hacían pasar por reporteros.

El ataque impactó un automóvil fuera del Hospital Al-Awda en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. Los periodistas trabajaban para el medio local Al-Quds Today, un canal de televisión afiliado al grupo militante Yihad Islámica.

Durante el fin de semana, al menos 16 personas resultaron heridas cuando un misil hutí golpeó un parque infantil en la ciudad israelí de Tel Aviv.